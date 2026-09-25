Após o empate da Seleção Brasileira com a Austrália nesta sexta-feira (25), Felipe Melo analisou o desempenho da equipe e a atitude dos jogadores. Segundo o comentarista, o time de Carlo Ancelotti apresentou uma queda de rendimento em comparação com o futebol exibido na Copa do Mundo.

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O ex-atleta afirmou ainda que o treinador italiano deve ser o principal alvo de cobranças, por ser a liderança direta do grupo.

— O que a gente viu nesse primeiro jogo, pós-Copa do Mundo, é uma Seleção pior do que aquela Seleção que vimos na Copa do Mundo. É claro que o treinador tem que ser cobrado; ele é o líder. O primeiro que tem que ser cobrado é o treinador pela forma do Brasil de jogar. Agora, os jogadores não podem entrar em campo, em grande maioria, com falta de vontade e uma postura de perdedor para a Austrália — afirmou Felipe Melo.

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante preparação do Brasil para amistoso com a Austrália (Foto: Patrick Hamilton/AFP)

Como foi Austrália 1 a 1 Brasil

Seleção faz primeiro tempo de pouca criatividade e muita ligação direta

O início de um novo ciclo de Copa do Mundo, com um pouco de nervosismo, algumas estreias e gramado castigado tiveram influência, mas isso não atenua o fato de que o Brasil fez 20 primeiros minutos muito ruins diante da Austrália. O time de Carlo Ancelotti não conseguia sair jogando do campo de defesa, errava passes e via a Austrália pressionar. Menos mal que a formação defensiva da Seleção funcionou: Marquinhos e Vitor Reis foram

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seguros na área, Matheuzinho foi participativo na direita e Douglas Santos procurou explorar bastante a ala, ainda que tenha cometido alguns erros.

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O ataque, por sua vez, não funcionou. Vini Jr errou na esquerda e na direita, e Endrick foi pouco acionado. As raras chances do Brasil surgiram em lançamentos pelo alto — foram três em sequência a partir dos 20 —, em geral para Raphinha. Bem marcado, Estêvão teve dificuldades em achar espaços, mas ainda assim balançou a rede em chute de perna direita aos 45. O gol, porém, foi anulado por falta de Bruno Guimarães no início da jogada.

Brasil melhora pouco no segundo tempo e busca empate nos acréscimos

A Seleção Brasileira voltou com a mesma formação, mas jogando melhor no segundo tempo. A ligação direta deu lugar à bola ao chão, com Marquinhos saindo mais para o jogo, Danilo postado mais à frente e o quarteto ofensivo jogando mais próximo.

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As chances de gol começaram a surgir, em geral, mediante passes em profundidade de Estêvão para Endrick ou Raphinha. Aí o problema passou a ser a falta de pontaria dos atacantes — algo que não faltou para o australiano Irankunda. Aos 23, ele bateu falta por cima da barreira e mandou no lado direito de Hugo Souza, que quase não esboçou reação.

A partir daí, Ancelotti promoveu uma série de mudanças no time. Samuel Lino, Pedro e Mauro Júnior entraram. A Seleção seguiu no ataque, mas sem criatividade. Mas, quando o Brasil se encaminhava para começar o novo ciclo de forma melancólica, Raphinha cobrou escanteio da esquerda e Rayan, de cabeça, marcou no último minuto.

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