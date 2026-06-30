Penta do Brasil completa 24 anos; relembre campanha e curiosidades A Seleção Brasileira conquistou o penta em Copa do Mundo marcada pelo brilho de Ronaldo

Dia posterior à classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, 30 de junho marca também os 24 anos da última conquista do Brasil no Mundial. Nesta data, em 2002, Ronaldo balançou as redes duas vezes e garantiu o penta para o Brasil.

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Naquela edição do torneio, a equipe liderada por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, contava com estrelas do futebol internacional como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Dida, além de ídolos do futebol brasileiro como Marcos, Rogério Ceni e Edilson Capetinha.

Drama e polêmica antes da Copa do Mundo

Em um episódio similar ao de Neymar em 2026, Romário era a grande dúvida na convocação para o Mundial da Coreia e do Japão. Existem várias versões sobre o motivo da ausência do Baixinho. Na época, ele concedeu algumas entrevistas polêmicas citando um possível apadrinhamento. Recentemente, Felipão explicou que a decisão foi tática.

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– A decisão foi observando que eu, com aquele tipo de jogador, naquela posição e jogando daquela forma, não teria as mesmas condições que tive na seleção brasileira jogando com outro nome. Teria que jogar de forma diferente. Não sei se as características dos jogadores casariam perfeitamente. Então eu optei – afirmou em entrevista ao jornalista Duda Garbi.

Convocado que seria herói e artilheiro daquela Copa do Mundo, Ronaldo chegava para a competição vindo de duas lesões muito graves que levantavam suspeitas de que jamais voltaria a jogar.

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Elenco do Brasil na conquista do penta

Goleiros: Dida (Corinthians), Marcos (Palmeiras) e Rogério Ceni (São Paulo); Defensores: Ânderson Polga (Grêmio), Belletti (São Paulo), Cafu (Roma), Edmílson (Lyon), Júnior (Parma), Lúcio (Bayer Leverkusen), Roberto Carlos (Real Madrid) e Roque Júnior (Milan); Meio-campistas: Gilberto Silva (Atlético-MG), Kaká (São Paulo), Kleberson (Athletico-PR), Juninho Paulista (Flamengo), Ricardinho (Corinthians), Rivaldo (Barcelona), Ronaldinho Gaúcho (Paris Saint-Germain) e Vampeta (Corinthians); Atacantes: Denilson (Betis), Edílson (Cruzeiro), Luizão (Grêmio) e Ronaldo (Internazionale). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Elenco do Brasil que conquistou o penta em 2002 (Foto: NELSON ALMEIDA/LANCEPRESS!)

Fase de grupos

Classificado em terceiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira caiu no Grupo C, com Turquia, Coreia do Norte e China. No primeiro duelo contra os turcos naquele Mundial, o Brasil levou um susto no fim do primeiro tempo, com um gol de Hasan Şaş. Porém, na segunda etapa, a dupla Ronaldo e Rivaldo marcou e garantiu o 2 a 1.

Embalada, a equipe liderada por Felipão atropelou a China por 4 a 0 com gols de Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo. Para fechar a fase de grupos, mais uma goleada, por 5 a 2 contra a Coreia do Norte com gols de Edmílson, Rivaldo Júnior e com Ronaldo marcando duas vezes.

Roberto Carlos disputa bola aérea com jogador chinês (Foto: Acervo CBF)

Brasil no mata-mata

No mata-mata, a Seleção Brasileira enfrentou quatro seleções europeias, decidindo a competição contra a poderosa Alemanha.

Sufoco nas oitavas de final

O Brasil superou a Bélgica, mas passou sufoco em jogo com polêmica. Aos 35 minutos da primeira etapa, Wilmots fez 1 a 0 de cabeça, mas o árbitro jamaicano Peter Prendergast marcou falta no zagueiro Roque Júnior e anulou o lance. Após isso, o jogo seguiu equilibrado, mas Marcos garantiu o zero na defesa, enquanto Rivaldo e Ronaldo definiram o 2 a 0.

– O primeiro mata-mata é sempre mais tenso, o jogo que não se pode perder, ou está fora. O jogo da Bélgica foi assim, tenso. Eles tinham um bom time, levamos o susto do gol anulado. Isso deu uma despertada na gente. Depois conseguimos reverter essa tensão e vencer por 2 a 0. Então, se perguntar para a maioria dos jogadores de 2002, esse jogo foi o mais tenso. Independente de ter saído perdendo para a Inglaterra – relembrou Juninho Paulista em entrevista exclusiva ao Lance!.

O ex-jogador conta com passagem pela CBF, e ex-coordenador da Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Virada contra os ingleses

O drama seguiu presente nos jogos da "Família Scolari" na Copa do Mundo de 2002 nas quartas de final. Contra a Inglaterra, o Brasil saiu atrás quando Owen aproveitou bobeada do zagueiro Lúcio e tocou na saída de Marcos. Porém, antes do fim do primeiro tempo, Rivaldo empatou no Shizuoka Stadium Ecopa. Na etapa complementar, logo aos cinco minutos, Ronaldinho Gaúcho surpreendeu o goleiro David Seaman e marcou um golaço de falta.

Reencontro com a Turquia

Alerta após o susto na estreia, a Seleção Brasileira partiu para cima dos turcos desde o início da partida. Mas foi no segundo tempo que Ronaldo, à la Romário, chutou de bico e o goleiro Rüştü Reçber aceitou. Aquela partida ainda ficou marcada por Denílson sendo perseguido por quatro jogadores da Turquia.

Denílson conduz a bola cercado por quatro jogadores da Turquia (Foto: Acervo CBF)

Ronaldo decide final contra a Alemanha e garante o penta do Brasil

Depois do susto que sofreu na final da Copa do Mundo de 1998, Ronaldo marcou definitivamente seu nome na história da Seleção Brasileira em 30 de junho de 2002. Em Yokohama, o camisa 9 garantiu o penta e a artilharia daquele Mundial.

Na primeira etapa, o centroavante desperdiçou algumas boas chances diante de Oliver Khan. Mas na segunda etapa, quando o arqueiro soltou chute de Rivaldo, o camisa 9 abriu o placar. Minutos depois, ele mesmo fechou a conta com chute no canto direito e garantiu o penta para o Brasil.

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