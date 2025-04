Por onde anda Gonçalves, ex-zagueiro do Botafogo?

Venceu o Campeonato Carioca em 1990 e teve sucesso no México com o Tecos.

Marcelo Gonçalves Costa Lopes, mais conhecido como Gonçalves, nasceu no Rio de Janeiro em 22 de fevereiro de 1966 e é lembrado como um dos zagueiros mais marcantes da década de 1990 no futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda Gonçalves.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A carreira de Gonçalves

Revelado pelo Flamengo em 1987, teve uma breve passagem pelo Santa Cruz antes de iniciar sua trajetória vitoriosa no Botafogo, clube no qual se tornou ídolo e viveu os principais momentos da carreira. Em campo, destacava-se por sua liderança, posicionamento impecável e segurança nas jogadas rasteiras.

Após conquistar o Campeonato Carioca de 1990, Gonçalves foi atuar no México, onde brilhou com o Tecos e conquistou o título nacional em 1993 e 1994. O bom desempenho o fez retornar ao Botafogo em 1995, onde foi um dos pilares do time campeão brasileiro naquele ano. Sua entrega e identificação com o clube o tornaram capitão e referência no elenco alvinegro.

continua após a publicidade

Em 1997, Gonçalves viveu mais um ano especial: além de conquistar o Campeonato Carioca e marcar o gol do título da Taça Guanabara contra o Vasco, também foi chamado por Zagallo para a Seleção Brasileira. Disputou e venceu a Copa América e a Copa das Confederações, fazendo parte de um time recheado de estrelas. No mesmo ano, foi contratado pelo Cruzeiro apenas para a disputa da Copa Intercontinental, mas voltou ao Botafogo logo depois e venceu o Torneio Rio-São Paulo de 1998.

No fim de 1998, transferiu-se para o Internacional, onde atuou até 1999 e ajudou a equipe a escapar do rebaixamento no Brasileirão. Em seguida, anunciou sua aposentadoria dos gramados como jogador profissional.

continua após a publicidade

Por onde anda Gonçalves?

Após pendurar as chuteiras, Gonçalves permaneceu ligado ao futebol. Participou de jogos de showbol e tornou-se comentarista esportivo, passando por emissoras como Rede CNT, Transamérica e Bradesco Esportes FM. Em 2015, foi convidado a integrar a direção de futebol do Avaí, onde atuou até agosto de 2016. Em 2017, passou a fazer parte da equipe do programa "Os Donos da Bola", na Band Rio, consolidando sua atuação como comentarista.

Fora dos campos, também ficou conhecido por sua marcante aparência com cabelos longos, que só foram raspados durante a Copa das Confederações de 1997 como parte de uma ação simbólica da Seleção Brasileira. Até hoje, é figura respeitada entre os torcedores do Botafogo e admirado por sua postura dentro e fora de campo.

Clubes em que jogou