Gol diante do Marrocos ampliou sequência positiva do Brasil de Ancelotti Já são nove jogos seguidos marcando gols

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Carlo Ancelotti já disse estar convencido de que o Brasil terá mais chances de vencer se não sofrer gols, e os números da Seleção desde que ele assumiu comprovam isso. Em 13 jogos até aqui, o time nacional só não marcou em duas oportunidades, e desde a derrota por 1 a 0 para a Bolívia, na última rodada das Eliminatórias, em todos os jogos o Brasil balançou a rede adversária.

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Ao todo, a Seleção marcou 27 gols em 13 partidas sob o comando de Ancelotti, média superior a dois por jogo. O Brasil só passou em branco na estreia do treinador italiano, quando empatou por 0 a 0 com o Equador em Guayaquil; e naquela derrota para a Bolívia, em jogo disputado nos 4.150 metros de altitude de El Alto.

Desde então, são nove partidas consecutivas balançando a rede adversária. A sequência inclui as goleadas por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul e por 6 a 2 sobre o Panamá. O Brasil ainda marcou três vezes contra a Croácia (placar de 3 a 1), e marcou duas vezes diante de Japão, Senegal e Egito. Em três oportunidades, a artilharia foi leve, com apenas um gol marcado.

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Ancelotti e Vini Jr: dupla funciona desde os tempo de Real Madrid (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Maior artilheiro do Brasil com Ancelotti não está na Copa, mas Vini Jr se aproxima

Quase 1/5 do total de gols da Seleção Brasileira desde que Ancelotti assumiu foram marcados por Estêvão, que marcou cinco vezes. O atacante do Chelsea, porém, não pôde ser convocado por causa de uma grave lesão muscular que sofreu a poucas semanas da definição da lista.

O vice-artilheiro é Vini Jr. Ao marcar o gol de empate por 1 a 1 com o Marrocos, na estreia do Brasil na Copa do Mundo, ele chegou a quatro na Seleção desde que Carlo Ancelotti assumiu.

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Dentre os que foram titulares na estreia, já marcaram pela Seleção sob o comando do italiano o atacante Igor Thiago, e os meio-campistas Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães, todos com dois gols.

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