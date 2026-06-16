logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Gol diante do Marrocos ampliou sequência positiva do Brasil de Ancelotti

Já são nove jogos seguidos marcando gols

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
16/06/2026 07:45
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
Vini Jr está a um gol de alcançar a artilharia do Brasil sob o comando de Ancelotti (Foto: Jewel Samad/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Carlo Ancelotti já disse estar convencido de que o Brasil terá mais chances de vencer se não sofrer gols, e os números da Seleção desde que ele assumiu comprovam isso. Em 13 jogos até aqui, o time nacional só não marcou em duas oportunidades, e desde a derrota por 1 a 0 para a Bolívia, na última rodada das Eliminatórias, em todos os jogos o Brasil balançou a rede adversária.

continua após a publicidade
  • Treino Seleção Brasileira

    Seleção treina sem Neymar e mais três nesta segunda (15)

    Seleção Brasileira
    Há 12 horas
  • Marquinhos corre em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos

    Marquinhos usa exemplo do PSG para blindar Seleção após estreia

    Seleção Brasileira
    Há 12 horas

    • ➡️Casemiro está pendurado; sabe com quantos cartões suspende na Copa?

    Ao todo, a Seleção marcou 27 gols em 13 partidas sob o comando de Ancelotti, média superior a dois por jogo. O Brasil só passou em branco na estreia do treinador italiano, quando empatou por 0 a 0 com o Equador em Guayaquil; e naquela derrota para a Bolívia, em jogo disputado nos 4.150 metros de altitude de El Alto.

    Desde então, são nove partidas consecutivas balançando a rede adversária. A sequência inclui as goleadas por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul e por 6 a 2 sobre o Panamá. O Brasil ainda marcou três vezes contra a Croácia (placar de 3 a 1), e marcou duas vezes diante de Japão, Senegal e Egito. Em três oportunidades, a artilharia foi leve, com apenas um gol marcado.

    continua após a publicidade
    Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Ancelotti e Vini Jr: dupla funciona desde os tempo de Real Madrid (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    Maior artilheiro do Brasil com Ancelotti não está na Copa, mas Vini Jr se aproxima

    Quase 1/5 do total de gols da Seleção Brasileira desde que Ancelotti assumiu foram marcados por Estêvão, que marcou cinco vezes. O atacante do Chelsea, porém, não pôde ser convocado por causa de uma grave lesão muscular que sofreu a poucas semanas da definição da lista.

    O vice-artilheiro é Vini Jr. Ao marcar o gol de empate por 1 a 1 com o Marrocos, na estreia do Brasil na Copa do Mundo, ele chegou a quatro na Seleção desde que Carlo Ancelotti assumiu.

    continua após a publicidade

    Dentre os que foram titulares na estreia, já marcaram pela Seleção sob o comando do italiano o atacante Igor Thiago, e os meio-campistas Lucas Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães, todos com dois gols.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Seleção BrasileiraTironi no Lance!: Brasil apresentou pouco até aqui do que esta Copa exigeHá 16 minutos
    Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Seleção BrasileiraPor que Endrick ainda não joga na Seleção? Lance! explica o cenárioHá 51 minutos
    Felipe Melo confessou estar apreensivo com o retorno de Neymar a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Fora de CampoFelipe Melo é sincero sobre retorno de Neymar contra o Haiti: 'Não vai'Há 1 hora
    Olise em ação pela França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (16/06/2026)Há 1 hora
    Estátua de Rocky Balboa com a bandeira do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    FlamengoMaldição de Rocky Balboa? Torcida do Flamengo desafiou superstição e vestiu estátua da cidade de jogo do BrasilHá 2 horas
    Casal anunciou a gravidez através do canal no Youtube. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoBruna Biancardi anuncia gravidez com Neymar; vejaHá 11 horas

    Mais LANCE!

    Marquinhos corre em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
    Marquinhos usa exemplo do PSG para blindar Seleção após estreia
    Ausência de Neymar durante treino com bola da Seleção Brasileira repercute, (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Ausência de Neymar no treino da Seleção Brasileira divide opiniões: 'Sabemos'
    Treino da Seleção Feminina Sub-15 em Santa Catarina Staff Images/CBF
    Seleção Feminina sub-15 é convocada para última preparação antes da Liga Evolución
    Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF (Foto: Reprodução)
    Ronaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: 'Eu acho'
    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)
    Análise tática do Guffo: quatro destaques da Copa até aqui
    Treino Seleção Brasileira
    Seleção treina sem Neymar e mais três nesta segunda (15)
    Neymar acompanhou a partida entre Brasil e Marrocos do banco de reservas
    Neymar realiza exame e segue planejamento na Seleção; entenda
    Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira.
    Endrick ganha quase 600 mil seguidores em 24h e aumenta pressão por vaga na Seleção
    Jogadores do Haiti acenam para a torcida após a derrota para a Escócia na partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP).
    Haiti tem 100% de derrotas em Copas e gols marcados por um único jogador; conheça o adversário do Brasil
    Marília durante treino da Seleção no CT Manoel Dresch Créditos: Lívia Villas Boas/CBF
    Seleção Brasileira Feminina treina em Itu nesta semana
    Galvão Bueno
    SBT tem audiência histórica em estreia do Brasil na Copa
    Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante jogo com o Marrocos pela Copa do Mundo
    Com Copa em andamento, Brasil volta a sofrer com problema que afetou o ciclo
    Memphis avaliou possível confronto entre Brasil x Holanda (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)
    Memphis fala sobre possível encontro com o Brasil na Copa do Mundo