Em Cleveland, anúncio de Brasil x Egito tem Estêvão e João Pedro

CLEVELAND, OH (EUA) - Sede do último amistoso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, a cidade de Cleveland promove a partida entre Brasil x Egito com banners espalhados pela região central da cidade e no entorno do Huntington Field, estádio do jogo deste sábado (6). Os anúncios, porém, trazem imprecisões: fora da Seleção, os atacantes João Pedro e Estêvão estampam os cartazes.

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A reportagem encontrou duas artes idênticas, mas com pequenas variações. Elas trazem três jogadores da seleção egípcia, Mo Salah, El Shenawy e Marmoush, e três da Seleção Brasileira. Raphinha e Vini Jr estão nos dois modelos, mas o terceiro jogador varia: a poucas quadras do estádio, quem ilustra o anúncio é João Pedro. No entorno da arena, é Estêvão. Nenhum dos dois está com o grupo de jogadores que está nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo.

Cleveland respira esportes. A cidade é sede do Cavaliers, que disputa a NBA; do Guardians, que disputa a MLB; e do Browns, da NFL, que atua no Huntington Field. Além deles, há ainda o Monsters, da segunda divisão nacional de hóquei. Apesar disso, o jogo entre Brasil e Egito não deverá ter casa cheia.

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No centro de Cleveland, banner promove Brasil x Egito com João Pedro na Seleção (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Nesta quinta-feira, ainda era possível encontrar ingressos para todos os setores da arena com capacidade para cerca de 65 mil pessoas. A plataforma oficial de vendas trabalha com precificação dinâmica, e alguns setores estão com as entradas mais baratas do que o preço apresentado há alguns dias.

A Seleção Brasileira chega a Cleveland na noite desta sexta-feira (5), véspera do jogo, e retorna a Nova Jersey logo após a partida. Os egípcios estão em Cleveland desde o início da semana.

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