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Rayan é sincero sobre própria atuação em Brasil x Escócia: 'Todo mundo viu'

Jovem de 19 anos foi titular pela primeira vez na Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 23:18
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Rayan lamenta chance perdida em Brasil x Escócia
Rayan lamenta chance perdida em Brasil x Escócia (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Pela primeira vez como titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Rayan valorizou a vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (24). O jovem assumiu o lugar de Raphinha na equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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    • Em entrevista ao Sportv, Rayan comentou a própria atuação, revelou estar mais tranquilo no gramado depois da estreia, e projetou a sequência do Brasil na Copa do Mundo.

    ➡️Vini Jr. vira o artilheiro da Era Ancelotti na Seleção

    - Como sempre falo, o grupo está me dando muito suporte, jogadores como vini Jr, Matheus Cunha estão me dando esse apoio. Então acho que esse jogo eu entrei mais leve. Como todo mundo viu, entrei dando assistência, ajudando na marcação e deu tudo certo - disse Rayan após Brasil x Escócia.

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    - A gente vai trabalhar durante a semana. É melhor ficar em Nova Jersey, porque não tem o trabalho de ficar viajando. Poupa o cansaço e facilita nossa recuperação - completou o jovem.

    Matheus Cunha celebra o terceiro gol do Brasil sobre a Esócia (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Rayan celebra o terceiro gol do Brasil sobre a Esócia (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Rayan entra em lista liderada por Pelé em vitória do Brasil sobre a Escócia

    Estrear como titular em uma Copa do Mundo, com a camisa mais vitoriosa do futebol mundial, não é para qualquer um. Pois, aos 19 anos e 10 meses, Rayan se tornou, nesta quarta-feira, apenas o sexto sub-20 a alcançar tal feito, no duelo entre Brasil e Escócia.

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    A lista dos adolescentes que já vestiram a Amarelinha em um Mundial, como titulares, é liderada por ninguém menos do que Pelé, o único na história a vencer três Copas (em 1958, 1962 e 1970). Na primeira, o Atleta do Século debutou aos 17 anos e 7 meses, na vitória por 2 a 0 sobre a União Soviética, na Suécia.

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    Antes de Rayan, o último adolescente titular da Seleção em Copas foi Marco Antônio, em 1970, peça importante no tricampeonato, no México. Na ocasião, o jovem lateral-esquerdo estreou nos 4 a 2 sobre o Peru, aos 19 anos e 4 meses.

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    Nesta quarta-feira, o jovem atacante do Bournemouth, da Premier League, revelado pelo Vasco, roubou a bola que originou o primeiro gol do jogo, marcado por Vini Jr. Ainda no primeiro tempo, Rayan só não deixou o dele porque o goleiro Andy Robertson fez ótima defesa, tirando o perigo com a perna esquerda.

    Semana passada, Rayan estreou em Copas durante a vitória (3 a 0) sobre o Haiti, após a lesão de Raphinha. O técnico Carlo Ancelotti manteve o mistério sobre o substituto do atacante do Barcelona até 1h30 antes do jogo do Brasil contra a Escócia.

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