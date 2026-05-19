Convocação da Seleção: raio-X das escolhas de Ancelotti por setor

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O técnico Carlo Ancelotti confirmou na segunda-feira (18) a convocação dos 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A seguir, o Lance! analisa o que indicam as escolhas do italiano para cada um dos setores do campo.

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Raio-X da convocação de Ancelotti

Goleiros: recuperação física de Alisson é prioridade

Goleiros escolhidos: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio)

O grande temor na defesa da meta brasileira é a situação física de Alisson, que lesionou a coxa e não atua há dois meses. No entanto, o goleiro do Liverpool deve estar 100% recuperado até a Copa do Mundo e é o homem mais confiável para a função. O seu reserva imediato é Ederson, que não vive fase tão boa quanto em seu melhor momento no Manchester City.

A surpresa foi a terceira opção: Weverton, do Grêmio. A briga pela última vaga do gol parecia ser entre Hugo Souza (Corinthians) e Bento (Al-Nassr). No entanto, ambos viveram dias complicados na semana do anúncio da lista final. Em paralelo, o arqueiro gremista retomou grande fase. Aos 38 anos, foi premiado pela experiência e regularidade.

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— Alisson está voltando de lesão, mas está bem, deve jogar o próximo jogo e terá tempo para estar 100%. Este ano testamos três goleiros: Bento, Hugo Souza e John, mas pensamos que para essa competição precisamos de jogadores experientes, como Weverton — explicou Ancelotti no anúncio da convocação.

Weverton aponta ao céu em comemoração durante jogo do Grêmio (Foto: Donaldo Hadlich / Código 19 / Folhapress)

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Zagueiros: dupla finalista e opções para a lateral-direita

Defensores escolhidos: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Douglas Santos (Zenit), Alex Sandro (Flamengo) e Léo Pereira (Flamengo)

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Não há muita dúvida sobre a zaga titular da Seleção Brasileira: Gabriel Magalhães e Marquinhos vivem grande fase e disputarão a final da Champions League por Arsenal e PSG, respectivamente. O reserva imediato é Bremer, titular na Itália e destaque na última Data Fifa. Outra opção é Léo Pereira, em grande fase há bastante tempo no Flamengo. Por mais que existisse um clamor pelo retorno de Thiago Silva na convocação, o italiano deu voto de confiança ao defensor rubro-negro.

As demais alternativas para a zaga são Danilo, homem de confiança e influente no vestiário, e Ibañez, ambos capazes de atuar também na lateral-direita, setor que tem Wesley como único representante. O atleta do futebol italiano tem características bastante ofensivas e vem atuando como ala-esquerdo por seu clube. Assim, o treinador aposta em defensores que possibilitam escalação mais conservadora, especialmente para jogos de alto nível de enfrentamento.

Lateral-esquerda: Ancelotti aposta no "feijão com arroz"

A lateral-esquerda não teve surpresas. Apesar de já não ter a mesma intensidade e presença ofensiva dos tempos de Juventus, Alex Sandro se notabiliza pela segurança defensiva e com a bola. As características do concorrente Douglas Santos são similares. Em vez de se arriscar com apostas como Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Luciano Juba (Bahia), Ancelotti prioriza jogadores que fazem o "feijão com arroz", reforçando o desejo de montar a equipe a partir de uma linha de defesa confiável.

Meio-campo: poucas opções, mas suficientes

Meias escolhidos: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo) e Lucas Paquetá (Flamengo)

Como já previsto, o treinador italiano levou apenas cinco jogadores para disputar duas vagas no meio-campo. Titular absoluto, Casemiro tem Fabinho como reserva imediato. Para a vaga de Bruno Guimarães, Danilo e Lucas Paquetá são as alternativas. Os dois suplentes mais avançados oferecem à comissão técnica também a opção de escalação com três meio-campistas. O rubro-negro, inclusive, garantiu a vaga muito pela versatilidade: pode ser segundo volante, meia-atacante e até ponta. Assim, venceu a concorrência com Andrey Santos, do Chelsea.

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Atacantes: Neymar ganha vaga em elenco de "coringas"

Atacantes escolhidos: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

Fim do mistério: Neymar está de volta à convocação. Sem a mesma intensidade de outrora, o mais provável é que atue como segundo atacante, com responsabilidade de armação e poucas tarefas defensivas. O elenco tem várias opções para formar dupla com o santista e fazer o "trabalho sujo" sem a bola: Matheus Cunha, Endrick, Rayan e Igor Thiago. O último é o camisa 9 com mais presença de área e ganhou a concorrência com Pedro, do Flamengo, para ser o homem do "abafa".

Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)

Para os lados do campo, sobram opções. Martinelli é o reserva imediato de Vini Jr na esquerda. Na direita, Raphinha tem Luiz Henrique como substituto. Mas os já citados Endrick, Rayan e Matheus Cunha também podem jogar abertos. Assim, Ancelotti conseguiu convocar um ataque bastante versátil, que oferece possibilidades táticas diversas. Sobrou para João Pedro, do Chelsea, que talvez tenha perdido a vaga por concorrer com atletas que jogam de 9 e nas beiradas.

— Existem as características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro, porque, pela temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecia estar nessa lista. Mas, infelizmente, com toda a consciência possível, com todo o respeito possível, com toda a competência possível, escolhemos outros jogadores — falou o italiano.