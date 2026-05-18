Paquetá, do Flamengo, celebra convocação à Copa do Mundo: 'Nada igual'

O meia Lucas Paquetá, do Flamengo, celebrou a convocação para a Copa do Mundo e relembrou as dificuldades enfrentadas durante o ciclo da Seleção Brasileira. Após ter sido acusado, julgado e posteriormente inocentado em investigação relacionada a apostas esportivas, o jogador afirmou que chegar ao segundo Mundial da carreira tem significado especial.

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Paquetá participou de entrevista à "Cazé TV" ao lado de Roger Ibañez, zagueiro do Al-Ahli, também convocado para o torneio.

— Ibañez, parabéns também pela convocação, irmão. Espero que a gente seja muito feliz lá. É um sentimento único, né? É um sonho de criança que a gente vive; não tem nada igual a jogar uma Copa do Mundo. Não tem nada igual viver aqueles momentos ali, aquele… aqueles 35 dias ali vivenciando um sonho de criança, de né, de tudo que você passou ali. Enfim, é especial demais, é único e eu tô muito feliz, muito grato a Deus por estar indo para a minha segunda Copa do Mundo — declarou o jogador do Flamengo.

O meia também comentou o período vivido durante o ciclo até a convocação final e citou o apoio da família e da fé diante das críticas recebidas ao longo do processo.

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— Sem dúvida alguma, é muito especial, né? Eu vivi muitos momentos durante esse ciclo, Deus fez muitas coisas na minha vida mudarem. Eu dei um testemunho contando um pouco dessa minha história, do que eu vivi, né, das dúvidas, do medo… Mas Deus me fortaleceu muito, eu, minha esposa, meus filhos. A gente pôde passar por tudo isso escutando muita coisa que fazia mal, sim, mas a gente sabia que a palavra de Deus nos direciona, que nos guia — disse

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Paquetá afirmou ainda que a classificação para mais uma Copa representa a superação de um período difícil na carreira e projetou a busca pelo título mundial com a Seleção.

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— Apesar dos pesares, eu chegar vivo, inteiro para mais uma Copa, para disputar mais uma vaga, é muito especial para nós. De muito trabalho também, de muita dedicação, de não deixar a peteca cair, continuar confiando e trabalhando, que a dupla honra de Deus sempre nos alcança. Então, feliz demais por essa segunda Copa do Mundo. Que a gente possa, dessa vez, conquistar esse título — completou.

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Convocado para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, Lucas Paquetá comemora gol pelo Flamengo diante do Independiente Medellín no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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