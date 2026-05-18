Romário elogia convocação de jogador da Seleção: 'Tinha que ir'
Ex-camisa 11 aprova lista de Carlo Ancelotti para a Copa de 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O ex-jogador Romário aprovou a convocação da Seleção Brasileira, anunciada nesta segunda-feira (18) pelo técnico Carlo Ancelotti, para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes lembrados pelo treinador, a presença de Neymar foi um dos pontos mais exaltados pelo tetracampeão mundial.
Relacionadas
- Seleção Brasileira
João Pedro quebra silêncio sobre ausência na Seleção: ‘Como sempre’
Seleção Brasileira18/05/2026
- Fora de Campo
Galvão analisa convocação da Seleção Brasileira: ‘A maioria não acredita’
Fora de Campo18/05/2026
- Vôlei
Lenda da Seleção, Fabi entra no Hall da Fama do vôlei com mais dois brasileiros
Vôlei18/05/2026
Você escala! Defina o time ideal do Brasil para a estreia da Copa do Mundo
Durante entrevista, Romário afirmou que o camisa 10 precisava estar na lista por tudo o que representa dentro e fora de campo.
— Gostei bastante da convocação. Claro que cada um tem suas preferências, eu mudaria um ou dois jogadores. Mas, no geral, foi muito boa. Neymar tinha de ir, impõe respeito e causa medo nos adversários. Defendi sua convocação desde sempre. Agora é torcer para o grupo encaixar, não termos lesões e o talento do jogador brasileiro fazer a diferença — declarou.
➡️Aposte em gols de Endrick depois da convocação da Seleção Brasileira!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Romário ainda destacou que a experiência de Neymar pode ser fundamental para o grupo comandado por Ancelotti, principalmente em uma competição do tamanho da Copa do Mundo.
Campeão mundial em 1994, Romário marcou 55 gols em 71 jogos pela Seleção Brasileira e segue como uma das maiores lendas da história do futebol brasileiro.
📲 De olho no Lance! e na Seleção Brasileira. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias