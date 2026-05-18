Romário elogia convocação de jogador da Seleção: 'Tinha que ir'

O ex-jogador Romário aprovou a convocação da Seleção Brasileira, anunciada nesta segunda-feira (18) pelo técnico Carlo Ancelotti, para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes lembrados pelo treinador, a presença de Neymar foi um dos pontos mais exaltados pelo tetracampeão mundial.

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Durante entrevista, Romário afirmou que o camisa 10 precisava estar na lista por tudo o que representa dentro e fora de campo.

— Gostei bastante da convocação. Claro que cada um tem suas preferências, eu mudaria um ou dois jogadores. Mas, no geral, foi muito boa. Neymar tinha de ir, impõe respeito e causa medo nos adversários. Defendi sua convocação desde sempre. Agora é torcer para o grupo encaixar, não termos lesões e o talento do jogador brasileiro fazer a diferença — declarou.

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Romário ainda destacou que a experiência de Neymar pode ser fundamental para o grupo comandado por Ancelotti, principalmente em uma competição do tamanho da Copa do Mundo.

Campeão mundial em 1994, Romário marcou 55 gols em 71 jogos pela Seleção Brasileira e segue como uma das maiores lendas da história do futebol brasileiro.

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