Brasileiros reagem à ausência de Thiago Silva na Copa do Mundo: 'Merecemos'

Thiago Silva não está na convocação dos 26 da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. O zagueiro de 41 anos podia ser uma das grandes surpresas de Carlo Ancelotti para o Mundial, e muitos brasileiros reagiram nas redes sociais.

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Se fosse convocado para a Seleção Brasileira, Thiago Silva chegaria a sua quinta Copa do Mundo. O número representaria um recorde na história da Amarelinha. Antes, Pelé, e agora Neymar, disputaram quatro mundiais.

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Nas redes sociais, muitos torcedores foram à favor da convocação de Thiago Silva com a Seleção Brasileira para a Copa de 2026, mas teve quem se posicionasse contra a ida do experiente defensor. Veja os comentários abaixo:

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Thiago Silva estará na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira (Foto: FILIPE AMORIM/AFP)

Veja comentários sobre o zagueiro

Sem Thiago Silva, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Sem Thiago Silva, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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