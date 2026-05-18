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A convocação de Ancelotti diz muito mais sobre como o Brasil vai jogar do que sobre nomes isolados. E, sim, Neymar estará na Copa. É uma lista que revela uma ideia clara de funcionamento, zonas de conforto para as principais estrelas e, ao mesmo tempo, um mapa dos riscos que o modelo assume. O ponto central é simples: Ancelotti quer uma seleção capaz de pressionar alto de forma coordenada, atacar com mobilidade e proteger seus jogadores decisivos das fases em que eles historicamente sofrem.

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A espinha dorsal deixa isso evidente. A escolha por Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer e Léo Pereira indica uma dupla de zaga que sabe caçar alto, quebrar a linha e sustentar duelos no corredor lateral. A presença simultânea de Alex Sandro, Danilo e Douglas Santos mostra que o Brasil terá laterais mais "gestores de ritmo" do que construtores. Não são jogadores de afetos à amplitude; são laterais que permitem que os pontas (Vini, Raphinha, Luiz Henrique, Rayan e Martinelli) mantenham a largura e decidam no 1x1.

Onde deu a lógica da convocação?

No meio, a lógica é ainda mais clara. Casemiro e Bruno Guimarães formam o eixo responsável por equilibrar pressão e saída curta. Casemiro, que é o representante do Mister em campo, volta a ser o jogador que organiza o primeiro passe e conecta os corredores; Guimarães, mais espetado, alterna com os pontas para gerar imprevisibilidade. Paquetá pode fechar o tripé, funcionando como condutor, como pausa entre setores e, principalmente, como "segundo atacante" nas infiltrações de segundo tempo. Não seria surpresa também ver Raphinha jogando como ponta de lança por dentro.

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No ataque, Vini Jr., mesmo oscilando, continua sendo o jogador que define o comportamento do lado esquerdo. Ancelotti vai pedir o encaixe semelhante ao que ele faz no Real Madrid: pressionar zagueiro, fechar linha interna e receber campo para acelerar após a recuperação. Provavelmente, Luiz Henrique e Rayan devem disputar a extrema pela direita (caso Raphinha jogue como meia).

E teremos o jovem adulto Ney

O setor que mais muda o desenho é o de centroavantes. Ancelotti levou Endrick, Igor Thiago, Matheus Cunha e Neymar: quatro perfis complementares que revelam três modelos possíveis e um coringa. Com Endrick, o Brasil ganha agressividade de ataque profundo. Com Igor Thiago, ganha retenção e referência na área. Com Cunha, ganha pressão e condução central. E Neymar pode ser usado como falso 9, função que ele exerceu várias vezes com Tite na Seleção. E isso muda a estrutura ao redor: mais intensidade ao lado, mais cobertura por trás, mais liberdade entrelinhas para o jovem adulto Ney brilhar.

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Neymar em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Gabriela Biló/Folhapress)

O que a convocação mostra é que Ancelotti não quer um Brasil que reaja ao adversário, quer um Brasil que imponha como o jogo será jogado. Bloco alto, marcação encaixada, zagueiros caçando, pontas abertos, mobilidade no meio e um atacante que finalize com poucos toques. É um modelo que favorece o talento de seus jogadores, mas depende de sincronia. Principalmente, sem a bola.

É uma convocação que monta o modelo da Seleção, e não o contrário. Se essa engrenagem se ajustar, o Brasil vai jogar a Copa com protagonismo e agressividade. Se não encaixar, a mesma pressão que cria gol pode virar a transição que define eliminações. É a convocação de um time que quer dominar, mas precisará provar que sabe controlar o caos que ele próprio irá produzir. Eu já estou preparado para o Hexa.