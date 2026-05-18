Ex-Flamengo dá recado a Ancelotti após convocação da Seleção: 'Ainda sou brasileiro'
Rodinei atualmente defende o Olympiacos, da Grécia
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Após a convocação da Seleção Brasileira ser convocada por Carlo Ancelotti. O lateral do Olympiacos e ex-jogador do Flamengo, Rodinei, se pronunciou nas redes sociais. O atleta deixou o futebol brasileiro em 2022 e atua na Grécia desde então.
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— Não fui para a Copa, mas seguirei aqui dando meu melhor na Grécia. E só para lembrar: ainda sou brasileiro.
Um dos escolhidos por Ancelotti para a lateral-direita também era jogador do Flamengo. Hoje na Roma, Wesley chegou a ser companheiro de Rodinei no Rubro- Negro.
Seleção de Ancelotti é a que tem mais jogadores que atuam no país desde 2002
A Seleção Brasileira terá sete nomes que atuam no futebol brasileiro representando o país na Copa do Mundo de 2026. Esse é o maior número de atletas que jogam no Brasil desde 2002, quando a equipe campeã mundial teve quase o dobro de representantes de clubes nacionais na convocação.
- Weverton (Grêmio)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Danilo (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Danilo Santos (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Neymar (Santos)
Datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo
Todas as emoções da caminhada brasileira em solo americano serão transmitidas ao vivo pela TV Globo, SBT, CazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).
Confira abaixo o cronograma detalhado dos jogos da primeira fase:
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA
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Ancelotti deixa nomes badalados fora da Copa do Mundo
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Apesar de algumas surpresas entre os escolhidos, a relação também chamou atenção pelas ausências de nomes que vinham sendo presença constante nas últimas convocações.
No gol, a principal disputa era pela terceira vaga entre Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians. Ambos acabaram fora da lista final após a escolha de Weverton, atualmente no Grêmio. Bento participou de três partidas sob o comando de Ancelotti, enquanto Hugo Souza entrou em campo uma vez. Os dois estiveram presentes nas cinco convocações anteriores do treinador italiano.
Outro corte que repercutiu foi o de Andrey Santos, do Chelsea. Revelado pelo Vasco, o volante vinha sendo convocado com frequência e participou de cinco jogos pela Seleção, mas perdeu espaço nos últimos meses e acabou fora da Copa.
No ataque, João Pedro também não apareceu entre os escolhidos. O atacante do Chelsea era considerado um dos favoritos para integrar a lista final, porém acabou superado pela ascensão de Rayan e Igor Thiago. João Pedro esteve em quatro convocações e atuou em cinco partidas na era Ancelotti.
Já Pedro, do Flamengo, ganhou força nos bastidores nas últimas semanas, principalmente após boas atuações no futebol brasileiro. Mesmo assim, o atacante não foi chamado e sequer participou de convocações sob o comando do treinador italiano.
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