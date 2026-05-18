Após a convocação da Seleção Brasileira ser convocada por Carlo Ancelotti. O lateral do Olympiacos e ex-jogador do Flamengo, Rodinei, se pronunciou nas redes sociais. O atleta deixou o futebol brasileiro em 2022 e atua na Grécia desde então.

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— Não fui para a Copa, mas seguirei aqui dando meu melhor na Grécia. E só para lembrar: ainda sou brasileiro.

Um dos escolhidos por Ancelotti para a lateral-direita também era jogador do Flamengo. Hoje na Roma, Wesley chegou a ser companheiro de Rodinei no Rubro- Negro.

Publicação de Rodinei, ex-Flamengo, sobre ficar fora da Seleção (Foto: Reprodução)

Seleção de Ancelotti é a que tem mais jogadores que atuam no país desde 2002

A Seleção Brasileira terá sete nomes que atuam no futebol brasileiro representando o país na Copa do Mundo de 2026. Esse é o maior número de atletas que jogam no Brasil desde 2002, quando a equipe campeã mundial teve quase o dobro de representantes de clubes nacionais na convocação.

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Weverton (Grêmio)

Alex Sandro (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Danilo Santos (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Neymar (Santos)

Datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Todas as emoções da caminhada brasileira em solo americano serão transmitidas ao vivo pela TV Globo, SBT, CazéTV (YouTube) e GeTV (YouTube).

Confira abaixo o cronograma detalhado dos jogos da primeira fase:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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Ancelotti deixa nomes badalados fora da Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Apesar de algumas surpresas entre os escolhidos, a relação também chamou atenção pelas ausências de nomes que vinham sendo presença constante nas últimas convocações.

No gol, a principal disputa era pela terceira vaga entre Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians. Ambos acabaram fora da lista final após a escolha de Weverton, atualmente no Grêmio. Bento participou de três partidas sob o comando de Ancelotti, enquanto Hugo Souza entrou em campo uma vez. Os dois estiveram presentes nas cinco convocações anteriores do treinador italiano.

Outro corte que repercutiu foi o de Andrey Santos, do Chelsea. Revelado pelo Vasco, o volante vinha sendo convocado com frequência e participou de cinco jogos pela Seleção, mas perdeu espaço nos últimos meses e acabou fora da Copa.

No ataque, João Pedro também não apareceu entre os escolhidos. O atacante do Chelsea era considerado um dos favoritos para integrar a lista final, porém acabou superado pela ascensão de Rayan e Igor Thiago. João Pedro esteve em quatro convocações e atuou em cinco partidas na era Ancelotti.

Já Pedro, do Flamengo, ganhou força nos bastidores nas últimas semanas, principalmente após boas atuações no futebol brasileiro. Mesmo assim, o atacante não foi chamado e sequer participou de convocações sob o comando do treinador italiano.

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