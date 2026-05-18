menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Samir Xaud é sincero após convocação de Neymar: 'Para mim foi surpresa'

Presidente da CBF valorizou o trabalho da entidade

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
20:48
Favorite o Lance! no Google
  • Matéria
  • Mais Notícias

A grande interrogação da lista final de convocados à Copa do Mundo pela Seleção Brasileira enfim foi respondida. Neymar foi chamado por Carlo Ancelotti. Após o anúncio oficial dos nomes, o presidente da CBF, Samir Xaud, revelou que só soube da presença do craque no momento da fala do técnico italiano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Com Neymar, Ancelotti convoca a Seleção para a Copa do Mundo; veja nomes

— Para mim foi uma surpresa também, eu não fiquei sabendo da lista. Fizeram questão de que soubéssemos ali junto com vocês e com os torcedores de todo o Brasil. Mas eu acredito que o Carlo Ancelotti fez a melhor opção dos 26 jogadores que ele já estava testando e monitorando. O que a gente fez hoje aqui foi um evento grande para poder reconectar a torcida brasileira à Seleção Brasileira, em véspera de Copa do Mundo. A gente está muito confiante de que vai trazer esse hexa aí para o Brasil.

Samir Xaud aproveitou para elogiar o trabalho de Ancelotti e demonstrou confiança no comandante, que teve o vínculo renovado até o próximo ciclo.

continua após a publicidade

— A gente está com o técnico mais vencedor do mundo treinando a nossa Seleção Brasileira. Eu acho que isso é um privilégio para a gente ele ter aceitado topar essa missão. Nós confiamos muito e acreditamos muito no trabalho dele, e foi por isso que nós renovamos por mais quatro anos. Eu acho que tem que ser dado tempo para ele trabalhar e construir um legado no futebol brasileiro, independente se vai ganhar uma Copa ou não. Isso é muito relativo, sabe-se que são muitos fatores envolvidos, então não é isso que vai definir se um treinador fica ou não numa Seleção — disse o presidente, que falou sobre as mudanças da CBF para aproximar o time do torcedor:

— Eu acho que já mudou o cenário. Eu acredito que, nesse um ano de gestão, nós fizemos mudanças importantes para o futebol brasileiro. Esse é um dos eventos que a gente fez para reconectar. Tanto que, na minha chegada ali, eu vi aquela multidão ali fora e nem esperava. A gente já vê uma mobilização, mensagens de apoio e de carinho a tudo o que essa nova gestão tem feito pelo futebol brasileiro. Então essa reconexão já começou, e a gente quer cada vez mais reconectar a torcida brasileira — concluiu.

continua após a publicidade
Samir Xaud em entrevista após a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Fernanda Gondim/ Lance!)
Samir Xaud em entrevista após a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Fernanda Gondim/ Lance!)

Seleção de Ancelotti é a que tem mais jogadores que atuam no país desde 2002

Seleção Brasileira terá sete nomes que atuam no futebol brasileiro representando o país na Copa do Mundo de 2026. Esse é o maior número de atletas que jogam no Brasil desde 2002, quando a equipe campeã mundial teve quase o dobro de representantes de clubes nacionais na convocação.

  • Weverton (Grêmio)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Danilo (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Neymar (Santos)
Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBFNeymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)

➡️Aposte em gols de Endrick depois da convocação da Seleção Brasileira!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e na Seleção Brasileira. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias