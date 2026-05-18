Samir Xaud é sincero após convocação de Neymar: 'Para mim foi surpresa'
Presidente da CBF valorizou o trabalho da entidade
A grande interrogação da lista final de convocados à Copa do Mundo pela Seleção Brasileira enfim foi respondida. Neymar foi chamado por Carlo Ancelotti. Após o anúncio oficial dos nomes, o presidente da CBF, Samir Xaud, revelou que só soube da presença do craque no momento da fala do técnico italiano.
— Para mim foi uma surpresa também, eu não fiquei sabendo da lista. Fizeram questão de que soubéssemos ali junto com vocês e com os torcedores de todo o Brasil. Mas eu acredito que o Carlo Ancelotti fez a melhor opção dos 26 jogadores que ele já estava testando e monitorando. O que a gente fez hoje aqui foi um evento grande para poder reconectar a torcida brasileira à Seleção Brasileira, em véspera de Copa do Mundo. A gente está muito confiante de que vai trazer esse hexa aí para o Brasil.
Samir Xaud aproveitou para elogiar o trabalho de Ancelotti e demonstrou confiança no comandante, que teve o vínculo renovado até o próximo ciclo.
— A gente está com o técnico mais vencedor do mundo treinando a nossa Seleção Brasileira. Eu acho que isso é um privilégio para a gente ele ter aceitado topar essa missão. Nós confiamos muito e acreditamos muito no trabalho dele, e foi por isso que nós renovamos por mais quatro anos. Eu acho que tem que ser dado tempo para ele trabalhar e construir um legado no futebol brasileiro, independente se vai ganhar uma Copa ou não. Isso é muito relativo, sabe-se que são muitos fatores envolvidos, então não é isso que vai definir se um treinador fica ou não numa Seleção — disse o presidente, que falou sobre as mudanças da CBF para aproximar o time do torcedor:
— Eu acho que já mudou o cenário. Eu acredito que, nesse um ano de gestão, nós fizemos mudanças importantes para o futebol brasileiro. Esse é um dos eventos que a gente fez para reconectar. Tanto que, na minha chegada ali, eu vi aquela multidão ali fora e nem esperava. A gente já vê uma mobilização, mensagens de apoio e de carinho a tudo o que essa nova gestão tem feito pelo futebol brasileiro. Então essa reconexão já começou, e a gente quer cada vez mais reconectar a torcida brasileira — concluiu.
Seleção de Ancelotti é a que tem mais jogadores que atuam no país desde 2002
A Seleção Brasileira terá sete nomes que atuam no futebol brasileiro representando o país na Copa do Mundo de 2026. Esse é o maior número de atletas que jogam no Brasil desde 2002, quando a equipe campeã mundial teve quase o dobro de representantes de clubes nacionais na convocação.
- Weverton (Grêmio)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Danilo (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Danilo Santos (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Neymar (Santos)
