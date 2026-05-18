Convocado para as Copas do Mundo de 1986 e 1990, o ex-zagueiro Mauro Galvão revelou, em entrevista ao Lance!, qual seria sua dupla de zaga ideal para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Para o ex-defensor, Marquinhos e Gabriel Magalhães formam a combinação mais equilibrada para iniciar o torneio.

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— Eu gosto sim dos nomes. Acho que a dupla de zaga, pelo menos no começo, ao meu ver, seria Marquinhos e Gabriel Magalhães. São dois jogadores que se completam, têm boa condição física e parte técnica muito boa. Acho que seria uma boa dupla de zaga — afirmou.

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Mauro também destacou a profundidade do setor defensivo e acredita que outros nomes podem aparecer na lista final do técnico Carlo Ancelotti.

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Mauro Galvão pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

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Além da dupla titular, o ex-jogador comentou sobre a possibilidade de Thiago Silva estar entre os convocados para o Mundial. Segundo Mauro Galvão, a experiência do veterano pode ser decisiva dentro e fora de campo.

— Acho válido, sim. Se estiver em boas condições e não machucado, pode ajudar muito. Eu vejo parecido com o Neymar. São jogadores de qualidade, que podem entrar e mudar um jogo. Além disso, psicologicamente, para o grupo, é muito importante ter atletas experientes. Eles ajudam a blindar o elenco em momentos difíceis — completou.

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A convocação oficial dos 26 jogadores da Seleção Brasileira será anunciada nesta segunda-feira (18), em evento realizado no Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.