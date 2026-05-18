Carlo Ancelotti justifica ausência de João Pedro na Seleção: 'Ficamos tristes'
Atacante do Chelsea era cotado para a Copa, mas ficou fora da lista final do italiano para a Copa
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Uma das ausências mais sentidas na lista final de Carlo Ancelotti foi a de João Pedro. Questionado durante a coletiva de imprensa após a convocação, o treinador comentou a não inclusão do atacante na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.
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O jogador do Chelsea vinha sendo presença constante nas convocações de Ancelotti e chegou a atuar em cinco das dez partidas sob o comando do técnico italiano, o que o colocava como um dos nomes cotados para integrar o grupo no Mundial.
Mesmo assim, o treinador explicou que a decisão foi tomada com base nas características individuais dos atletas e no equilíbrio do elenco. Ancelotti reconheceu que a temporada de João Pedro no futebol europeu poderia, sim, ter sido suficiente para uma vaga, mas destacou que outras opções acabaram sendo priorizadas após avaliação da comissão técnica.
— Existem as características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro, porque, pela temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecia estar nessa lista. Mas, infelizmente, com toda a consciência possível, com todo o respeito possível, com toda a competência possível, escolhemos outros jogadores.
João Pedro pediu Neymar na Copa; relembre
Há dez dias, o atacante João Pedro, do Chelsea, defendeu publicamente a presença de Neymar na Copa do Mundo em entrevista ao canal "TNT Sports". Já nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, o técnico Carlo Ancelotti oficializou a convocação do jogador do Santos para o Mundial, deixando o atacante do clube inglês fora da lista final.
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— (Quero) Neymar na Copa. Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar é para o Brasil. Neymar é o meu ídolo. É um cara com quem eu não tive a oportunidade de jogar junto — afirmou João Pedro, demonstrando o desejo de dividir o campo com o craque.
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Os 26 convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo
Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
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