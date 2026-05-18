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Carlo Ancelotti justifica ausência de João Pedro na Seleção: 'Ficamos tristes'

Atacante do Chelsea era cotado para a Copa, mas ficou fora da lista final do italiano para a Copa

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
20:31
Atualizado há 2 minutos
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Ancelotti sentado na mesa da convocação
imagem cameraAncelotti durante convocação da Seleção (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
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Uma das ausências mais sentidas na lista final de Carlo Ancelotti foi a de João Pedro. Questionado durante a coletiva de imprensa após a convocação, o treinador comentou a não inclusão do atacante na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

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O jogador do Chelsea vinha sendo presença constante nas convocações de Ancelotti e chegou a atuar em cinco das dez partidas sob o comando do técnico italiano, o que o colocava como um dos nomes cotados para integrar o grupo no Mundial.

Mesmo assim, o treinador explicou que a decisão foi tomada com base nas características individuais dos atletas e no equilíbrio do elenco. Ancelotti reconheceu que a temporada de João Pedro no futebol europeu poderia, sim, ter sido suficiente para uma vaga, mas destacou que outras opções acabaram sendo priorizadas após avaliação da comissão técnica.

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— Existem as características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro, porque, pela temporada que ele fez na Europa, provavelmente merecia estar nessa lista. Mas, infelizmente, com toda a consciência possível, com todo o respeito possível, com toda a competência possível, escolhemos outros jogadores.

João Pedro pediu Neymar na Copa; relembre

Há dez dias, o atacante João Pedro, do Chelsea, defendeu publicamente a presença de Neymar na Copa do Mundo em entrevista ao canal "TNT Sports". Já nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, o técnico Carlo Ancelotti oficializou a convocação do jogador do Santos para o Mundial, deixando o atacante do clube inglês fora da lista final.

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➡️Neymar volta à Seleção Brasileira após três anos; relembre o último jogo

— (Quero) Neymar na Copa. Neymar é o Neymar. Assim como o Messi é para a Argentina, o Neymar é para o Brasil. Neymar é o meu ídolo. É um cara com quem eu não tive a oportunidade de jogar junto — afirmou João Pedro, demonstrando o desejo de dividir o campo com o craque.

➡️ Agenda dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

Os 26 convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

    1.
  1. Alisson (Liverpool)
    2. 2.
  2. Ederson (Fenerbahçe)
    3. 3.
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

    1.
  1. Marquinhos (Paris Saint-Germain)
    2. 2.
  2. Gabriel Magalhães (Arsenal)
    3. 3.
  3. Bremer (Juventus)
    4. 4.
  4. Danilo (Flamengo)
    5. 5.
  5. Ibañez (Al-Ahli)
    6. 6.
  6. Wesley (Roma)
    7. 7.
  7. Douglas Santos (Zenit)
    8. 8.
  8. Alex Sandro (Flamengo)
    9. 9.
  9. Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)

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