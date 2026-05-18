Jairzinho comemora convocação de Danilo, do Botafogo, para a Copa: vídeo

Um dos maiores nomes da história da Seleção Brasileira e do Botafogo, Jairzinho celebrou a convocação do alvinegro Danilo para a Copa do Mundo dos EUA, México e Canadá. O camisa 8 de General Severiano será o 48º do clube a disputar um Mundial.

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- Se não tem representante do Botafogo, existe uma interrogação quanto a título - respondeu o Fucacão da Copa de 1970, por ter feito todos os gols naquela edição do torneio, ao ser perguntado pelo Lance! sobre a convocação de Danilo.

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Pela Seleção, Jairzinho disputou 105 partidas (79 delas oficiais), tendo marcado 45 gols (33 em jogos oficiais). Além de ter sido um dos destaques do tricampeonato mundial em 1970, o ex-atacante disputou as Copas de 1966 e 1974.

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Cria do Botafogo, onde chegou a trabalhar como gandula, Jairzinho, hoje com 81 anos, fez nada menos que 275 partidas pelo Glorioso, com 125 gols. O ídolo ficou, em sua primeira passagem, no clube de General Severiano de 1963 a 1974, quando se transferiu para o Olympique de Marselha, da França. De 1981 a 1982, para encerrar a carreira como jogador, Jairzinho voltou a vestir a camisa que o projetou para o cenário mundial. Pelo clube ele venceu o Carioca de 1967 e 1968, o Brasileiro de 1968, o Rio-São Paulo de 1964 e 1968, além da Taça Guanabara de 1967 e de 1968.

O pai de Jair Ventura, atual técnico do Vitória, também trabalhou como treinador, em clubes como Londrina, Al Wehda e Bonsucesso.

Gráfico mostra números da carreira de Jairzinho, o Furacão da Copa de 1970 (Reprodução)

A caminho da Copa, Danilo já fez gol pela Seleção

Destaque do Botafogo em 2026, Danilo disputou dois amistosos pela Seleção. Fez o gol que abriu a vitória sobre a Croácia, por 3 a 1, no dia 31 de março, e, cinco dias antes, esteve em campo na derrota para a França (2 a 1).

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Natural de Salvador, Danilo iniciou nas divisões de base do Bahia, em 2008. Oito anos depois, seguiu para o Jacuipense, de onde se transferiu para o Cajazeiras. O jogador começou a ganhar projeção internacional no Palmeiras, onde atuou de 2018 a 2020. Do clube paulista, o volante foi para o Nottingham Forest, em 2023, antes de chegar, no ano passado, ao Alvinegro.

Danilo comemora gol pelo Botafogo contra o Internacional (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

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Números da carreira de Danilo, do Botafogo (Reprodução)

Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

1 . Marquinhos (Paris Saint-Germain) 2 . Gabriel Magalhães (Arsenal) 3 . Bremer (Juventus) 4 . Danilo (Flamengo) 5 . Ibañez (Al-Ahli) 6 . Wesley (Roma) 7 . Douglas Santos (Zenit) 8 . Alex Sandro (Flamengo) 9 . Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes