Ancelotti faz revelação sobre lista de convocados para a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti passou a segunda-feira cercado por expectativa, perguntas e indefinições. Horas antes de subir ao palco do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para anunciar os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, o treinador italiano ainda aguardava os últimos jogos do fim de semana europeu para fechar a lista definitiva.

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A preocupação da comissão técnica era evitar surpresas de última hora, principalmente envolvendo questões físicas. A reta final antes da convocação foi marcada por monitoramento constante de atletas, avaliações médicas e contatos com clubes e departamentos de desempenho.

— A lista final foi [fechada] hoje, ao meio dia, tivemos que esperar os jogos do fim de semana. No futebol sempre podem acontecer problemas. A expectativa era muito alta. Não tive ansiedade. Escuto as pessoas na praia, no restaurante, todo mundo perguntava quem eu ia convocar. Isso faz parte desse país — afirmou Ancelotti, em participação ao vivo no "Jornal Nacional".

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Um destes casos é justamente o de Neymar. Na derrota para o Coritiba, o atacante saiu com dores na panturrilha e precisou passar por exames nesta segunda-feira para garantir que estava tudo bem com o camisa 10 do Santos.

Além das individualidades, Ancelotti destacou que o principal desafio da Seleção é transformar um grupo repleto de talento em uma equipe emocionalmente forte para suportar a pressão de uma Copa do Mundo.

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Ancelotti é entrevistado por Cesar Tralli e Renata Vasconcelos no Jornal Nacional na Rede Globo (Foto: Globo/João Cotta)

— Para ter sucesso no futebol, é muito importante o talento. O Brasil, por sorte, tem muitos jogadores com talento. Mas é preciso combinar o talento com compromisso, boa atitude, coletivo, concentração. Esse é o trabalho que começamos há um ano, quando cheguei aqui. Em todas as convocações eu falo com os jogadores sobre o aspecto coletivo — disse o treinador.

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Ancelotti falou também que não sentiu pressão ou ansiedade para elaborar a lista desta segunda-feira, muito pelo carinho que recebe no dia a dia.

— É interessante porque é a primeira vez, algo novo. É interessante como se apaixonam neste país. O que querem não é só saber esta lista, é ganhar esta expectativa para todo o país. Sim, muito. Muito bem acolhido. Muito bem acolhido. Eu gosto deste país, por isso, a expectativa é melhor. O Brasil tem, não pode só pensar em participar na Copa do Mundo quando já ganhou cinco vezes na Copa do Mundo — resumiu.

A preparação para o Mundial começa oficialmente na próxima semana. Os jogadores convocados começam a se apresentar no dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis.

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O primeiro compromisso será o amistoso diante do Panamá, marcado para 31 de maio, no Maracanã, em partida que servirá como despedida da Seleção em território brasileiro.

Na sequência, a delegação embarca para os Estados Unidos no dia 1º de junho. Antes da estreia na Copa, o Brasil ainda enfrentará o Egito, em amistoso marcado para 6 de junho.

A caminhada brasileira no Mundial começa no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Depois, a equipe encara o Haiti, no dia 19, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos diante da Escócia, em 24 de junho, em Miami.