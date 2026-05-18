João Pedro quebra silêncio sobre ausência na Seleção: 'Como sempre'

João Pedro ficou fora da lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Horas depois do anúncio, o atacante do Chelsea se pronunciou sobre a ausência na convocação de Carlo Ancelotti.

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— Procurei dar o meu melhor a todo tempo. Infelizmente não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo tranquilo e centrado, como sempre procuro estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, eu desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um torcedor para eles trazerem o hexa para casa — manifestou-se João Pedro após convocação da Seleção Brasileira.

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A ausência de João Pedro foi uma das surpresas da convocação da Seleção Brasileira para o Mundial. O atacante do Chelsea era um dos principais cotados a assumir a vaga de titular da Amarelinha no torneio e acabou fora até da lista.

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João Pedro com a camisa da Seleção Brasileira. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sem João Pedro, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Sem João Pedro, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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