O meia-atacante Neymar deverá estar entre os 26 jogadores que representarão a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo. Para que seu nome seja oficialmente confirmado na lista do técnico Carlo Ancelotti, a CBF solicitou um exame de imagem para confirmar se o camisa 10 do Santos reúne de fato condições de voltar a vestir a Amarelinha após quase três anos.

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No último domingo (17), Neymar entrou em campo naquele que foi considerado o "último teste" antes da convocação, na derrota do Peixe por 3 a 0 para o Coritiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ídolo santista protagonizou uma das cenas que marcaram a partida após um erro da arbitragem em sua substituição, na etapa final do duelo, para a entrada de Robinho Jr..

➡️ Neymar esclarece polêmica com arbitragem e comenta derrota do Santos: 'Vergonha'

Neymar chegou a pedir substituição após sentir a panturrilha direita. No entanto, depois de Gonzalo Escobar também solicitar a saída por questões físicas, o camisa 10 decidiu permanecer em campo. A alteração com o número do camisa 31 foi entregue em um papel à arbitragem, mas o quarto árbitro levantou a placa de forma equivocada, obrigando Neymar a deixar o gramado. O atacante ainda recebeu cartão amarelo por reclamação.

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➡️ Súmula de jogo do Santos culpa auxiliar por confusão em substituição errada de Neymar

O Menino da Vila não atua pela Seleção Brasileira desde outubro 2023, quando sofreu uma grave lesão que o afastou dos gramados por mais de um ano. Na ocasião, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

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Neymar durante aquecimento do Santos na Neo Química Arena. (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Jogadores do Santos que atuaram pela Seleção em Copas do Mundo

1958: Pelé, Zito, Pepe

1962: Pelé, Zito, Pepe, Coutinho, Gylmar, Mauro Ramos e Mengálvio

1966: Pelé, Edu, Lima, Gilmar, Zito

1970: Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres, Edu, Joel Camargo

1974: Marinho Peres, Edu

2010: Robinho

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➡️ O último ato de Neymar antes da convocação para a Copa do Mundo

O que disse o Santos sobre a pancada na panturrilha de Neymar?

O Santos divulgou um boletim médico no último sábado (17) informando que o camisa 10 deixou o gramado apenas por conta do erro da arbitragem. Segundo o clube, Neymar está bem fisicamente e sentiu apenas uma pancada na panturrilha direita.

Neymar iniciou sua segunda passagem pelo Santos no dia 31 de janeiro do ano passado e, até aqui, acumula 44 jogos, com 18 gols marcados e nove assistências. No total pelo clube, são 274 partidas e 156 gols, números que o colocam como o maior artilheiro do Santos no Século XXI e na era pós-Pelé, além de ocupar a 10ª posição na lista geral de goleadores da história do clube.

Durante sua primeira passagem pelo Santos, Neymar nunca disputou uma Copa do Mundo. Ao todo, atuando pelo clube e defendendo a Seleção Brasileira, o atacante soma 33 partidas e 20 gols. A primeira delas aconteceu no dia 10 de agosto de 2010, em amistoso contra os Estados Unidos.

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