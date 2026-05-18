Escolhas de Ancelotti para o gol tentam minimizar crise na posição; veja números

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Após a convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e a menos de um mês da estreia do Brasil, a Seleção chega ao Mundial convivendo com um cenário raro para uma posição que, durante anos, foi tratada como uma das mais estáveis da equipe nacional. Com direito a uma surpresa entre os três convocados para o gol brasileiro, a posição está cercada por dúvidas, problemas físicos, oscilações técnicas e falta de sequência dos principais nomes da posição.

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Confira o desempenho dos brasileiros antes da convocação final de Ancelotti para a Copa

Desde que Alisson assumiu a titularidade da Seleção, o Brasil raramente precisou discutir quem estaria debaixo das traves em uma Copa do Mundo. Desta vez, porém, a realidade é diferente.

Titular da equipe nacional, Alisson não entra em campo desde 18 de março, quando sofreu uma lesão na coxa direita. A expectativa é de retorno apenas no dia 24, diante do Brentford. Assim, o goleiro terá cerca de três semanas para recuperar ritmo antes da estreia do Brasil contra o Marrocos, em 13 de junho. O cuidado da comissão técnica é evitar qualquer tipo de recorrência física em um atleta que segue sendo tratado como referência técnica e de liderança dentro do grupo.

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Mesmo afastado, Alisson ainda transmite a maior sensação de segurança à comissão de Carlo Ancelotti. Durante a atual passagem do treinador pela Seleção, disputou quatro partidas e atuou os 360 minutos possíveis. Pelo Liverpool, manteve desempenho sólido na temporada: foram 17 jogos, oito deles sem sofrer gols, média de 0,9 gol sofrido por partida e 72% das finalizações defendidas. Com os pés, fundamento cada vez mais valorizado no modelo de jogo moderno, segue apresentando números consistentes, com 78% de acerto nos passes e 42% nos lançamentos longos.

— É um tema importante. Falamos com o departamento médico, com o jogador, e ele se encontra bem, tomou mais tempo do que o necessário para se recuperar bem. Estamos tranquilos neste sentido porque fez uma muito boa recuperação. Agora vai jogar (no Liverpool), precisa de mais tempo para se preparar melhor — afirmou Ancelotti na coletiva após a convocação.

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Dados dos goleiros do Brasil em 2026 (Foto: Arte Lance!/Gemini)

Pela terceira Copa seguida, Ederson será o reserva imediato de Alisson. O cenário, porém, é mais turbulento. O goleiro chega à Copa após uma reta final marcada por pressão, queda de rendimento e desgaste emocional no Fenerbahçe. Expulso no clássico contra o Galatasaray após reclamações com a arbitragem e por chutar equipamentos do VAR, recebeu quatro jogos de suspensão e encerrou a temporada antes do previsto.

— A verdade é que, em algumas posições, como a de goleiro, privilegiamos a experiência a esse nível e, por isso, também chamamos o Weverton, do Grêmio, porque jogadores experientes não precisamos testar para saber seu valor nesse tipo de competição, porque eles estão acostumados. Sinto muito que outros não estejam aqui, como esteve Bento, por exemplo, Hugo Souza. Esses, sinto muito, me dá um pouco de tristeza, mas eles terão, como outros jovens que não estão na lista, como Andrey Santos, João Pedro, a chance de estar no projeto da próxima Copa do Mundo — justificou.

Os números da temporada ajudam a explicar parte das críticas recebidas na Turquia. Em 20 jogos, Ederson teve apenas cinco partidas sem sofrer gols, média de 1,1 gol sofrido por jogo e 68% de bolas defendidas. Dois erros diretos terminaram em gols adversários, ampliando a discussão sobre seu momento técnico, justamente às vésperas do Mundial.

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Nesse ambiente de incerteza, Weverton surge como a novidade da convocação. O goleiro do Grêmio apareceu inicialmente na pré-lista de 55 nomes enviada à Fifa e acabou ganhando espaço definitivo entre os convocados de Carlo Ancelotti. A escolha representa também uma busca por estabilidade em um momento delicado da posição.

Foto: Lucas Bayer/Lance!

A temporada de Weverton apresenta números consistentes. Em 29 partidas pelo Grêmio, o goleiro acumulou 13 jogos sem sofrer gols, média de 0,9 gol sofrido por jogo e 74% das bolas defendidas. Também defendeu três pênaltis ao longo da temporada. O desempenho com os pés aparece em patamar mais modesto que o dos concorrentes, com 65% de acerto nos passes e 31% nos lançamentos longos. Ainda assim, o baixo índice de falhas pesa a favor: apenas um erro resultando em gol adversário em toda a temporada.

— Esse ano testamos três goleiros: Bento, Hugo Souza e John. Pensamos que para essa competição precisamos de um jogador mais experiente, que pode ser o Weverton — explicou Carleto.

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O amistoso diante do Panamá, marcado para o dia 31, ganhou importância ainda maior dentro desse contexto. O jogo será o último grande laboratório de Carlo Ancelotti antes da estreia na Copa do Mundo e pode ajudar a definir não apenas a hierarquia da posição, mas também o nível de confiança da comissão técnica em um setor que, pela primeira vez em muitos anos, chega ao Mundial sem respostas totalmente consolidadas.