Pedro é alvo de debate após ausência na Seleção Brasileira: 'Já provou'

Pedro, atacante do Flamengo, não está na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Nas redes sociais, o atacante virou alvo de debate por torcedores da Amarelinha.

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Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira com Pedro para a Copa do Mundo de 2026. O centroavante do Flamengo era um dos nomes cotados para a posição, mas a boa fase no Rubro-Negro não foi suficiente para levá-lo ao Mundial.

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Nas redes sociais, torcedores debateram se Pedro deveria ter sido convocado para a Copa do Mundo. O centroavante do Flamengo esteve no Mundial de 2022, mas foi reserva. Veja os comentários abaixo:

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Pedro, do Flamengo, está na convocação da Seleção Brasileira iro A 2026. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre Pedro

Sem Pedro, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Sem Pedro, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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