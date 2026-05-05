Felipe Bastos é sincero sobre briga entre Neymar e Robinho Jr: 'Obriga a ser homem'

O caso da briga entre Neymar e Robinho Jr, no treinamento do Santos do último domingo (3), segue repercutindo na imprensa nacional. Felipe Bastos, ex-jogador e comentarista, foi sincero ao analisar o caso no programa "Troca de Passes", do Sportv.

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- Tem coisas dentro do futebol que são resolvidas lá dentro. O mundo do futebol te obroiga a ser homem, dentro do campo. Se resolve ali dentro, briga dentro. Não leva para fora...ser homem de assumir responsabilidade de dentro do vestiáio, do treinamento, debater com o cara. São coisas que acontecem no futebol - começou o ex-jogador sobre a briga entre Neymar e Robinho Jr.

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- O Neymar não está certo, agressão não está certo. Tive um companheuro de trabalho que deu um tapa n accra de um menino, na base, e a gente repreendeu no vestiário. Ele prontamente entendeu. Os jogadores tem que repreender o Neymar. Mas, o que aconteceu para a agressão? Os representantes não estão no dia a dia - completou Felipe Bastos.

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Robinho Jr e Neymar (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Entenda epísódio entre Neymar e Robinho Jr

Neymar teria entrado mais forte em uma disputa com Robinho Jr., em um lance descrito como típico de treino que acabou indo além do limite. A informação foi publicada inicialmente pelo "Globo Esporte" e confirmada pelo Lance!.

A intensidade mostrada pelo camisa 10 teria extrapolado o tom da atividade, mas o próprio jogador reconheceu o excesso e, em seguida, conversou com o garoto. Na conversa, Neymar teria pedido desculpas a Robinho Jr., com quem mantém boa relação desde o início do ano passado, quando passou a acolher mais de perto os jovens do elenco.

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O episódio entre Neymar e Robinho Jr, embora tenha causado estranhamento no momento, foi rapidamente administrado internamente. A direção do Santos trata o caso como encerrado, sem sinal de desgaste maior no ambiente do grupo. Dentro do clube, a leitura é de que o incidente ficou restrito ao calor do treino e não altera o vínculo entre os dois jogadores, nem o clima geral do vestiário em um momento em que o Santos tenta reorganizar sua rotina após o clássico.



Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta na próxima rodada o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, jogo em que Brazão, suspenso, não poderá atuar. Antes, o Peixe enfrenta o Deportivo Recoleta na próxima terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana.

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