O programa Fut&Papo desta quinta-feira (às 12h) recebe um convidado de peso para uma conversa que promete percorrer diferentes fases do futebol brasileiro e internacional. O ex-lateral Gilberto é o destaque da edição, trazendo análises, bastidores e opiniões sobre temas atuais do esporte no programa do Lance!TV. ➡️Inscreva-se no Lance!TV

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com participações nas Copas do Mundo de 2006 e 2010 pela Seleção Brasileira, Gilberto avalia o momento atual da equipe e apresenta uma visão crítica sobre a formação de laterais-esquerdos no país — posição que, segundo ele, já viveu dias mais consistentes.

Durante a entrevista, o ex-jogador também comenta uma das principais discussões do cenário esportivo: a possível convocação de Neymar para a próxima Copa do Mundo. A resposta, segundo a produção do programa, foge do óbvio e deve repercutir entre torcedores e analistas.

continua após a publicidade

A conversa, exibida na Lance!TV, revisita ainda o início da carreira de Gilberto no Flamengo, onde atuou ao lado do irmão, Nélio, e relembra momentos marcantes no Vasco. Entre as histórias, estão bastidores de um elenco estrelado que contava com nomes como Romário e Edmundo.

O bate-papo também passa pela experiência internacional do ex-lateral, com relatos de suas passagens por clubes como Inter de Milão, Hertha Berlim e Tottenham, além de memórias por equipes brasileiras como Cruzeiro e Grêmio.

continua após a publicidade

No quadro especial, Gilberto revisita imagens históricas do acervo do Lance!, relembrando episódios importantes de sua trajetória dentro e fora dos gramados.

O Fut&Papo é apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, com direção de Marcelo Gorodicht.

Último convidado do Fut&Papo: Toró

Conhecido pela intensidade em campo e pela identificação com o Rubro-Negro, Toró relembrou momentos decisivos de sua carreira, incluindo a saída do Tricolor, clube onde atuava como camisa 10 nas categorias de base. Durante a entrevista, o ex-jogador também compartilhou bastidores pouco conhecidos de sua trajetória no futebol. Veja como foi!