Inteligência artificial crava resultado de Sporting Cristal x Palmeiras pela Libertadores
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (5)
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Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam na próxima terça-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão da Paramount+.
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Após o empate por 1 a 1 com o Santos, o Verdão voltou aos treinos e deve ter força máxima à disposição. O atacante Paulinho, recuperado, foi relacionado e pode ser opção para o técnico Abel Ferreira. Com cinco pontos, a equipe brasileira ocupa a segunda colocação do grupo, atrás justamente do Sporting Cristal, que soma seis.
O time peruano, comandado por Zé Ricardo, aposta na força como mandante e na experiência de nomes como Yoshimar Yotún para manter a liderança da chave.
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IA aponta favorito e crava placar
Com base em desempenho recente, força de elenco e histórico na competição, uma análise por inteligência artificial indica leve favoritismo do Palmeiras, mesmo atuando fora de casa.
Placar cravado pela IA: Sporting Cristal 1 x 2 Palmeiras
A projeção considera:
- Maior consistência tática do Palmeiras em jogos decisivos
- Capacidade de reação mesmo atuando como visitante
- Equilíbrio do Sporting Cristal jogando em Lima, com possibilidade de marcar
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FICHA TÉCNICA
SPORTING CRISTAL x PALMEIRAS
📆 Data: 5 de maio de 2026
⏰ Hora: 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Alejandro Villanueva, Lima (PER)
📺 Onde assistir: Paramount+
Prováveis escalações
Sporting Cristal:
Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram (Alejandro Pósito), Rafael Lutiger e Cristiano da Silva; Juan Cruz González, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Santiago González; Irven Ávila e Luis Ibérico.
Palmeiras:
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa (Mauricio) e Flaco López.
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