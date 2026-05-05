Inteligência artificial crava resultado de Sporting Cristal x Palmeiras pela Libertadores

Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam na próxima terça-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão da Paramount+.

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Após o empate por 1 a 1 com o Santos, o Verdão voltou aos treinos e deve ter força máxima à disposição. O atacante Paulinho, recuperado, foi relacionado e pode ser opção para o técnico Abel Ferreira. Com cinco pontos, a equipe brasileira ocupa a segunda colocação do grupo, atrás justamente do Sporting Cristal, que soma seis.

O time peruano, comandado por Zé Ricardo, aposta na força como mandante e na experiência de nomes como Yoshimar Yotún para manter a liderança da chave.

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+ Paulinho realiza trabalho interno após reestreia pelo Palmeiras e mira Libertadores

IA aponta favorito e crava placar

Com base em desempenho recente, força de elenco e histórico na competição, uma análise por inteligência artificial indica leve favoritismo do Palmeiras, mesmo atuando fora de casa.

Placar cravado pela IA: Sporting Cristal 1 x 2 Palmeiras

A projeção considera:

Maior consistência tática do Palmeiras em jogos decisivos

Capacidade de reação mesmo atuando como visitante

Equilíbrio do Sporting Cristal jogando em Lima, com possibilidade de marcar

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Palmeiras e Sporting Cristal voltam a se enfrentam nesta Libertadores; veja detalhes de onde assistir ao confronto (Foto de Alex Silva/Foto Imprensa Esportiva)

FICHA TÉCNICA

SPORTING CRISTAL x PALMEIRAS

📆 Data: 5 de maio de 2026

⏰ Hora: 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alejandro Villanueva, Lima (PER)

📺 Onde assistir: Paramount+

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Prováveis escalações

Sporting Cristal:

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Luis Abram (Alejandro Pósito), Rafael Lutiger e Cristiano da Silva; Juan Cruz González, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Santiago González; Irven Ávila e Luis Ibérico.

Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa (Mauricio) e Flaco López.

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