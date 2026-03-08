Lateral se machuca e deve ficar de fora da convocação de Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti terá ao menos um desfalque certo para a próxima convocação da Seleção Brasileira. O lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita durante a vitória por 3 a 1 sobre o PSG, na última sexta-feira (6), e deve ficar afastado dos gramados por até um mês. Com isso, está fora dos amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.

Caio Henrique vinha sendo presença constante nas listas de Ancelotti e era um dos nomes cotados para integrar o grupo que disputará a Copa do Mundo. A lesão, no entanto, interrompe a sequência do jogador justamente na reta final de preparação para o Mundial.

Caio Henrique em ação no jogo do Brasil contra a Bolívia em El Alto pelas Eliminatórias da Copa (Foto: Daniel Miranda/AFP)

Brasil sem dois laterais para a próxima convocação

Vanderson, que atua na direita, também deixou o campo com dores na parte posterior da coxa, aos 15 minutos do primeiro tempo. O jogador, que já foi convocado por Ancelotti, perdeu espaço nas últimas listas justamente por problemas físicos recorrentes.

Os amistosos contra França e Croácia serão os últimos compromissos da seleção brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México. A lista definitiva está prevista para 19 de maio. Antes do Mundial, o Brasil ainda fará dois jogos: contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e diante do Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.

