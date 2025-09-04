menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Melhores momentos: no Maracanã, Brasil vence o Chile e se despede com redenção de Paquetá

Estêvão, Paquetá e Bruno Guimarães marcam em vitória fácil

Lucas Paquetá comemora gol para o Brasil diante do Chile
imagem camera Lucas Paquetá voltou ovacionado pela torcida e marcando gol no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
23:31
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na despedida da Seleção em casa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, vitória e festa. Com o primeiro gol de Estêvão vestindo a camisa da equipe nacional, com a redenção de Paquetá, autor do segundo gol, e com grande atuação do reserva Luiz Henrique, que participou de dois gols, incluindo o terceiro, de Bruno Guimarães, o Brasil bateu o Chile por 3 a 0 e alcançou a vice-liderança das Eliminatórias. Na terça-feira (9), encerra a participação diante da Bolívia.

➡️Confira a tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Como foi Brasil x Chile

Carlo Ancelotti dissera na véspera de Brasil x Chile que quer na Seleção jogadores que joguem pela equipe, e não aqueles preocupados com desempenho individual ou boas marcas. A julgar pelo primeiro tempo da partida desta quinta-feira, no Maracanã, o recado foi bem assimilado.

Porque, se os primeiros 30 minutos não foram de encher os olhos dos 57.326 torcedores que estiveram no estádio, não dá para negar que a Seleção foi um time solidário. O quarteto ofensivo formado por Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro não abdicou de ajudar na marcação e cercar o adversário sempre que ele detinha a bola. Um pouco mais atrás, Casemiro e Bruno Guimarães tratavam de garantir que a pressão de bola fosse alta.

O início ofensivo do Brasil também foi promissor. Gabriel Magalhães quase marcou de cabeça com pouco mais de um minuto de jogo, e Casemiro efetivamente balançou a rede aos 4, porém o gol acabou anulado por impedimento.

O problema é que o já eliminado Chile veio para o Brasil disposto apenas a não perder, e para isso o técnico Nicolás Córdova armou uma linha de cinco defensores à frente da área e outros dois logo adiante. Dessa forma, chegar ao gol de Vigouroux foi uma tarefa mais difícil do que deveria.

Ainda assim, o Brasil conseguiu abrir o marcador ainda no primeiro tempo. Aos 37, Douglas Santos fez boa jogada pela esquerda e municiou Raphinha, que chutou cruzado; Vigouroux defendeu, mas a bola ganhou altura e Estêvão, de puxeta, marcou seu primeiro gol pela Seleção.

A vitória parcial do Brasil fez o Chile se soltar um pouco no segundo tempo. Mas, apesar de mais espaço, a Seleção seguiu chegando pouco ao gol chileno.

Foi aí que Carlo Ancelotti começou a mexer no time. Primeiro entraram Andrey Santos e Luiz Henrique; depois, Lucas Paquetá e Kaio Jorge. E foi com jogada individual de Luiz Henrique que Paquetá, no primeiro toque de bola, ampliou de cabeça.

O gol construído pelo ex-botafoguense e finalizado pelo ex-flamenguista incendiou os torcedores nas arquibancadas do Maracanã, que até então assistiam à partida sem demonstrar muito entusiasmo. Em campo, o Brasil respondeu seguindo na pressão. E foi com mais uma jogada de Luiz Henrique que Bruno Guimarães, da pequena área, fez o seu e fechou o placar em 3 a 0.

O que vem pela frente

Com a vitória sobre o Chile no Maracanã, o Brasil assumiu a segunda colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com 28 pontos. Os chilenos, por sua vez, permanecem na lanterna, com apenas 10. Na próxima terça-feira (9), a Seleção Brasileira encerra o qualificatório diante da Bolívia, em El Alto, enquanto o Chile recebe o Uruguai.

Estêvão comemora gol para o Brasil diante do Chile, no Maracanã
Estêvão comemora o primeiro gol do Brasil diante do Chile, seu primeiro pela Seleção (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 3 x 0 CHILE
Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 - 17ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 4 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ)
🥅 Gols: Estêvão (37'/1ºT); Lucas Paquetá (27'/2ºT) e Bruno Guimarães (30'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Maripán (CHI); Casemiro (BRA)
🏟️ Público: 57.326
💰 Renda: R$ 9.333.800,00

ESCALAÇÕES
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos) e Bruno Guimarães; Raphinha (Richarlison), Estêvão (Luiz Henrique), Gabriel Magalhães (Lucas Paquetá) e João Pedro (Kaio Jorge).

CHILE (Técnico: Nicolás Córdova)
Vigouroux; Paulo Díaz, Maripán e Román; Hormazabal, Pizarro, Loyola (Echeverría) e Suazo; Ben Brereton (Tapia), Lucas Cepeda (Assadi) e Aravena (Guitiérrez).

🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Ángel Arteaga (VEN)

circulo com pontos dentroTudo sobre

