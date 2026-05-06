Vampeta é sincero ao falar sobre a Seleção Brasileira: 'Mais fraca'

A proximidade da Copa do Mundo FIFA 2026 já movimenta bastidores, debates e projeções sobre a Seleção Brasileira. E uma das opiniões mais contundentes veio de quem esteve no último título mundial do país: Vampeta. O ex-volante não poupou críticas ao atual momento da equipe e afirmou que o time é o mais fraco desde o pentacampeonato.

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A declaração foi dada durante participação no programa "Campeão do Mundo com Galvão", apresentado por Galvão Bueno, exibido pela N Sports. Logo no início da entrevista, Vampeta foi direto ao ponto ao analisar o cenário atual da Seleção.

— Essa é a Seleção mais fraca de 2002 para cá. Eu tiraria um da frente para colocar mais pernas no meio-campo — afirmou o ex-jogador.

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Críticas ao modelo de jogo

Na avaliação de Vampeta, o técnico Carlo Ancelotti estaria indo na contramão das principais seleções favoritas ao título. Ele citou como exemplo equipes como Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Argentina, que, segundo ele, possuem meio-campos mais fortes e consistentes.

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— Quando eu vi a entrevista do Ancelotti, em que falou que precisa fazer como Parreira fez em 94 e o Felipão fez em 2002, ele, na verdade, está indo ao contrário de tudo, em termos dessas conquistas, de montar o time em campo. Das Seleções que estarão na Copa, os meios-campos de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e da Argentina são muito fortes. O Brasil está jogando com Casemiro, 12 anos mais velho, e Bruno Guimarães, que está voltando de lesão. Eu colocaria mais um jogador de meio-campo, não jogaria com quatro lá na frente. Mesmo fazendo linha de quatro atrás, vai faltar perna no meio. Não vejo o Vini Jr e o Raphinha correndo para trás. E se voltarem, ficam muito longe do gol adversário — analisou.

Para ele, a solução seria reforçar o meio-campo e reduzir o número de atacantes, buscando mais equilíbrio entre defesa e ataque.

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Danilo marcou o primeiro gol do Brasil no jogo (Foto: Rich Storry/Getty Images via AFP)

Escalação ideal de Vampeta

Durante o programa, Vampeta ainda sugeriu uma formação ideal para a Seleção, com nomes como Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Lucas Paquetá, além de manter Neymar como peça-chave — caso esteja em condições físicas de atuar. Como alternativa, ele citou Matheus Cunha.

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Apesar do tom crítico, a entrevista também teve momentos descontraídos. O ex-jogador relembrou histórias da campanha do pentacampeonato em 2002, incluindo bastidores da chamada "Família Scolari", comandada por Luiz Felipe Scolari, além de episódios curiosos envolvendo Ronaldo Nazário.

Entre os relatos, ele destacou a famosa cambalhota na comemoração do título e situações inusitadas vividas durante a carreira, reforçando o tom leve e bem-humorado do bate-papo.

O programa faz parte da estratégia da N Sports para a cobertura da Copa de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. A emissora prepara uma série de conteúdos especiais com ex-jogadores e personalidades que marcaram a história da Seleção, em parceria com o SBT.

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