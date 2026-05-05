Brasileiros devem torcer contra PSG e Arsenal na final da Champions; entenda

A cerca de duas semanas do anúncio da lista definitiva de jogadores que representarão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, a reta final do calendário europeu desponta como um fator de atenção. Diante do acúmulo de desgaste físico dos atletas, uma decisão de Champions League disputada entre Bayern de Munique e Atlético de Madrid representa o cenário mais favorável na perspectiva de preservação física do Brasil.

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A constatação de que uma final envolvendo os clubes da Alemanha e da Espanha seria positiva justifica-se por uma exclusão estatística: essas são as únicas equipes presentes nas semifinais do torneio que não possuem jogadores no atual escopo de convocações do técnico Carlo Ancelotti.

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Riscos no Paris Saint-Germain

O planejamento do treinador italiano tem sido afetado por problemas médicos confirmados nas últimas semanas. O zagueiro Éder Militão, com lesão no tendão da coxa, e o atacante Rodrygo, que sofreu um rompimento no ligamento do joelho, já estão fora da Copa do Mundo.

A equipe médica também monitora o quadro de outros atletas, como o atacante Estêvão, com lesão na parte posterior da coxa direita, o goleiro Alisson, com problema muscular na perna, e o atacante Raphinha, que se recupera de uma contusão na coxa.

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Nesse contexto de sobrevivência física, o confronto entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain pela semifinal da Champions League ganha relevância. O time francês, que venceu o jogo de ida por 5 a 4, conta com os defensores Marquinhos e Lucas Beraldo.

A condição clínica de Marquinhos exige cuidados, uma vez que dores no quadril o tiraram do amistoso recente contra a França. O calendário do clube parisiense também é um fator de peso, pois o clube disputa o título da Ligue 1 rodada a rodada contra o Lens e ainda possui uma partida atrasada a ser cumprida, o que eleva a minutagem em campo e o risco de desgaste.

Marquinhos comemora gol marcado pelo PSG sobre o Monaco, na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Situação do Arsenal

No outro lado da chave, a situação repete-se com o Arsenal, que empatou a partida de ida contra o Atlético de Madrid na Espanha. O time inglês possui em seu elenco o atacante Gabriel Martinelli e o zagueiro Gabriel Magalhães, nomes frequentes nas convocações do Brasil.

Assim como ocorreu com Marquinhos, o zagueiro Gabriel Magalhães exigiu atenção médica após ser cortado do amistoso contra a seleção francesa devido a dores no joelho direito. A equipe londrina ainda disputa o título das rodadas finais da Premier League.

A perspectiva de que eliminações precoces dos brasileiros na Europa seriam benéficas para a Seleção gera um contraste direto com a trajetória de Carlo Ancelotti. O atual comandante do Brasil é o recordista de títulos da Champions League na história da competição, somando sete taças, sendo duas como jogador e cinco como treinador.

No entanto, diante da responsabilidade de gerir um grupo estrelado e com alto índice de desgaste físico, a ausência de seus principais convocados na decisão do torneio europeu atuaria, de forma pragmática, como um mecanismo fundamental de preservação para a disputa da Copa do Mundo.

Gabriel Magalhaes autor do gol da vitória na partida entre Newcastle e Arsenal pela Premier League (Foto: Andy Buchanan / AFP)

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