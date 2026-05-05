Tironi no Lance!: uma agressão tirou Djalminha da Copa. E Neymar?

Craque do Santos se desentendeu com Robinho Jr. durante treino

Robinho Jr e Neymar (Foto: Raul Baretta/Santos FC)
imagem cameraRobinho Jr e Neymar durante treino no Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC)
Eduardo Tironi
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 05/05/2026
09:51
A menos de um mês da convocação para a Copa do Mundo de 2002, Djalminha, então cotadíssimo para estar no grupo da Seleção Brasileira, agrediu o treinador do seu time, o La Coruña, com uma cabeçada. O episódio chocante aconteceu durante um treino do time. As imagens rodaram o mundo e isso foi o suficiente para o atacante não ser convocado por Luiz Felipe Scolari. Pouco tempo depois, o Brasil conquistava o pentacampeonato no Japão.

Há meses o tema dominante na cobertura de Seleção Brasileira é um só: Neymar deve ser chamado por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo que começa a pouco mais de 20 dias?

Djalminha durante o episódio que o tirou da Copa de 2002 (Foto: Reprodução)

Djalminha x Neymar

O último episódio envolvendo o atacante é parecido com aquele que vitimou Djalminha em 2002. Em um treino no Santos no último domingo, Neymar teria agredido Robinho Júnior, joia da base e filho de Robinho, ídolo histórico do clube e hoje preso condenado por estupro.

Mas este é apenas mais um episódio desabonador envolvendo Neymar desde que ele voltou ao Brasil com duas missões: ajudar o Santos e recuperar terreno para voltar para a Seleção Brasileira e disputar a Copa do Mundo.

Neymar faz gesto que causa polêmica após derrota do Santos (Foto: Reprodução/GE TV)
Neymar faz gesto que causa polêmica após derrota do Santos (Foto: Reprodução/GE TV)

Coleção de polêmicas

Por enquanto, ele pouco fez pelo Santos em campo, exceto um ou outro bom jogo. E fora de campo coleciona polêmicas. Esta, envolvendo agressão a um companheiro de time, parece ser a mais grave.

Se o desempenho em campo não dá sinais de ser suficiente para que ele esteja na Copa, tudo o que aconteceu fora de campo parece ser definitivo e suficiente para Ancelotti tomar sua decisão sem grandes dramas de consciência.

Para voltar à Seleção, Neymar teria de mostrar um desempenho destacado no futebol brasileiro. Isso está longe de acontecer. E passar ileso sobre qualquer contratempo fora de campo, o que não aconteceu.

Djalminha tinha fama de bad boy e não foi para a Copa do Mundo por dois motivos: pela cabeçada que acertou o treinador Javier Irureta do La Coruña e porque a concorrência na ocasião não permitia qualquer deslize.

Desta vez, Neymar tem a favor dele o seu nome e a concorrência, que não é tão feroz como em 2002. O futebol que ele joga hoje não justifica o chamado, muito menos seu comportamento.

