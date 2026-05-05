Flamengo terá desfalques de Paquetá e Pulgar, mas ganha reforço para a Libertadores

O Flamengo ainda não contará com Lucas Paquetá e Erick Pulgar no compromisso desta semana pela Libertadores. No departamento médico, a dupla não está na lista de relacionados para o jogo contra o Independiente Medellín, da Colômbia, na quinta-feira (7). O técnico Leonardo Jardim, por outro lado, conta com o retorno de Carrascal.

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Os meias iniciaram, nesta semana, atividades no campo, mas ainda sem chances de atuar. Paquetá realiza trabalhos com a fisioterapia. Pulgar também treina com os fisioterapeutas, além de contar com o acompanhamento da preparação física.

Nesta terça-feira pela manhã, o chileno esteve com o restante do grupo durante parte do treino no Ninho do Urubu. Recuperando-se de uma lesão no ombro direito, ele está em estágio mais avançado do tratamento.

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Por outro lado, Paquetá ainda está um pouco atrás na recuperação em comparação com o companheiro. Nos próximos dias, o departamento médico do Flamengo aumentará a carga de trabalho do meia. O clube não estipulou uma data para o retorno de ambos.

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Retorno importante na lista de relacionados do Flamengo

Quem está de volta é Jorge Carrascal. O meia colombiano, que cumpriu suspensão no clássico com o Vasco, vem treinando normalmente e embarcou com a delegação do Flamengo para a Colômbia. Sem Arrascaeta, lesionado, ele deve ser o principal homem de criação da equipe.

Carrascal viaja com o Flamengo para jogo da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja a lista de relacionados do Flamengo

Classificação do grupo do Flamengo na Libertadores

O Flamengo é o líder do Grupo A na Libertadores. Com duas vitórias e um empate em três jogos, o time de Leonardo Jardim soma sete pontos. O Estudiantes é o segundo colocado, com cinco pontos. Adversário do Rubro-Negro nesta quinta, o Independiente Medellín é o terceiro, com quatro.

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