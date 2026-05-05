O brasileiro Antony vive o momento mais produtivo de sua trajetória profissional. Mesmo lidando com uma pubalgia que o acompanha há meses e exige um gerenciamento minucioso de esforços e descanso, o atacante do Betis alcançou 23 participações diretas em gols na temporada 2025/26 – o melhor número de sua carreira.

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A marca foi atingida no último domingo (3), na vitória por 3 a 0 sobre o Oviedo, quando Antony deu a assistência para o gol de Abde. Ao todo, são 13 gols e 10 assistências em 42 jogos pelo clube espanhol. Na La Liga, são sete gols e seis assistências; na Europa League, seis gols e três assistências; na Copa do Rei, mais uma assistência.

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Nunca antes, nem mesmo em sua passagem de destaque pelo Ajax, o brasileiro havia alcançado números tão expressivos. Sua melhor temporada anterior havia sido 2021/22, na Holanda, quando somou 12 gols e 10 assistências – números que levaram o Manchester United a desembolsar 100 milhões de euros por sua contratação.

A adaptação ao Betis e a superação da pubalgia

A primeira temporada completa de Antony como jogador do Betis não tem sido fácil. As dores na região púbica limitam sua explosão e velocidade, características naturais de seu jogo. Consciente das restrições físicas, o brasileiro adaptou seu estilo: reduziu as tentativas de drible no um contra um, passou a aparecer nos momentos decisivos e melhorou a tomada de decisões.

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Os médicos do clube analisarão a fundo a lesão ao fim da temporada para decidir se o atacante precisará passar por cirurgia. Ainda assim, a pubalgia não tem impedido o jogador de ser decisivo.

Antony comemorando o gol marcado na Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Seus gols no Campeonato Espanhol garantiram ao Betis quatro pontos na classificação. Na Europa League, os tentos do brasileiro ajudaram a equipe a somar três pontos na fase de liga, suficientes para alcançar o top 8 e evitar os playoffs. Sua capacidade de dar assistências também foi fundamental: foram três pontos na competição doméstica e cinco na continental.

Além dos números, a presença de Antony em campo é uma ameaça constante para os adversários, que frequentemente precisam enviar ajuda para marcá-lo, o que abre espaços para seus companheiros.

Antony tenta convencer Ancelotti para a Copa

O brasileiro não foi convocado por Ancelotti nas duas últimas listas da Seleção Brasileira. Ele sabe que tem um caminho complicado para entrar na convocação final para a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ainda assim, Antony acelera na reta final da temporada para tentar convencer o técnico italiano. Atuações de destaque, como a exibição contra o Real Madrid em partida recente, geraram repercussão na imprensa europeia e mantêm viva a esperança do atacante de disputar seu segundo Mundial.

Caso não seja chamado, Antony sabe que tem um futuro garantido no Betis. O clube já o enxerga como uma peça-chave de seu engrenagem ofensiva para a próxima temporada. Com quatro jogos ainda restantes na temporada, o brasileiro tem a chance de ampliar seus números e, quem sabe, conquistar uma vaga na lista de Ancelotti.

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