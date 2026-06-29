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Casemiro entra em lista histórica da Copa do Mundo ao marcar contra o Japão

Volante se junta a lendas após balançar as redes aos 34 anos em Houston

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 18:00
Atualizado há 3 minutos
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Casemiro comemora primeiro gol do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo apontando os dedos para o céu
Aos 34 anos, o volante se firma como o líder experiente do elenco e quebra recordes históricos de lendas do passado (Foto: Paul Ellis / AFP)

Ao balançar as redes em Houston, na partida contra o Japão, Casemiro se tornou o segundo atleta de maior idade a marcar um gol pelo Brasil na história das Copas do Mundo. O desempenho na partida que carimbou a vaga do país nas oitavas de final rendeu a ele o prêmio oficial de melhor em campo concedido pela Fifa.

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    Casemiro sorri enquanto segura troféu de melhor em campo de Brasil x Japão
    Casemiro foi eleito o melhor em campo em Brasil x Japão pela fase de 16avos da Copa do Mundo (Foto: Reprodução / X)

    O meio-campista disputou o confronto com 34 anos, 4 meses e 6 dias de vida. Nessa estatística de longevidade, ele só não supera o ex-atacante Bebeto, que fez gol no Mundial de 1998 possuindo 34 anos, 4 meses e 18 dias. Com o feito atual, o camisa 5 ultrapassou nomes lendários como Thiago Silva, Nilton Santos e Garrincha, tirando o craque Sócrates do top 5. O capitão correu muito e deixou o gramado exausto aos 46 minutos do segundo tempo, com incômodo na virilha, dando vaga a Fabinho.

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    Os goleadores mais experientes do Brasil em Mundiais:

    • 1º Bebeto: 34 anos, 4 meses e 18 dias (1998)
    • 2º Casemiro: 34 anos, 4 meses e 6 dias (2026)
    • 3º Thiago Silva: 33 anos, 9 meses e 3 dias (2018)
    • 4º Nilton Santos: 33 anos e 24 dias (1958)
    • 5º Garrincha: 32 anos, 8 meses e 14 dias (1966)

    O lado negativo: recorde em advertências

    Apesar da festa pelo gol e pelo troféu individual, Casemiro acabou registrando um dado incômodo na carreira. Ele foi advertido com um cartão amarelo durante o duelo, o que o colocou na terceira posição dos atletas que mais receberam punições de juízes na história de todas as Copas do Mundo, dividindo a posição com outros quatro competidores.

    Em sua terceira Copa, o cabeça de área acumulou cinco cartões amarelos em um total de 12 jogos disputados, sendo esta a sua segunda punição no torneio americano. No ranking geral de advertências, ele está abaixo apenas do ex-lateral Cafu, que lidera entre os brasileiros com seis amarelos em 20 partidas, e do volante argentino Mascherano, recordista isolado com sete amarelos também em 20 apresentações.

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    Quando é o próximo jogo do Brasil?

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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