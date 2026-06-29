Bruno Guimarães revela pedido de Ancelotti em classificação do Brasil Bruno Guimarães falou sobre "jogo com cara de Brasil"

Um dos principais nomes da classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo, Bruno Guimarães analisou a difícil vitória da equipe contra o Japão. Assistente no segundo gol, destacou a persistência da equipe para buscar o resultado até os minutos finais. Nas suas palavras, "foi o gol com cara de Brasil".

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- Foi um jogo com a cara do nosso país. Sofremos até o fim, mas nunca desistimos. Sabíamos que tínhamos cinco finais pela frente, agora faltam quatro. É pensar jogo a jogo - destacou Bruno.

Bruno Guimarães analisou as dificuldades impostas pelo Japão e explicou que o adversário apostou em uma postura defensiva, explorando apenas os contra-ataques. De acordo com ele, a Seleção Brasileira precisou ter paciência para encontrar os espaços. Bruno revelou um pedido que Ancelotti fez à equipe - e que deu resultado.

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- No primeiro tempo, eles estavam muito compactados, praticamente em um 5-4-1, e não havia espaço entre as linhas. No intervalo, o mister pediu para pesarmos mais a área, e foi assim que conseguimos chegar ao gol - analisou.

Bruno Guimarães também elogiou a força do elenco e fez questão de destacar a participação dos jogadores que saíram do banco de reservas. O volante citou especialmente Gabriel Martinelli, que marcou o gol da vitória nesta segunda-feira (29).

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Bruno Guimarães dando entrevista após o fim de Brasil x Japão (Foto: Reprodução)

Como foi a vitória do Brasil?

Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 em Houston neste segunda-feira (29) e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Sano abriu o placar para os japoneses, enquanto Casemiro marcou o primeiro da Seleção no início do segundo tempo. Agora, o Brasil espera o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira, para saber quem será o próximo adversário.