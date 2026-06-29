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Bruno Guimarães revela pedido de Ancelotti em classificação do Brasil

Bruno Guimarães falou sobre "jogo com cara de Brasil"

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
29/06/2026 16:31
Atualizado há 3 minutos
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Bruno Guimarães com a camisa da Seleção
Bruno Guimarães foi um dos destaques da partida (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Um dos principais nomes da classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo, Bruno Guimarães analisou a difícil vitória da equipe contra o Japão. Assistente no segundo gol, destacou a persistência da equipe para buscar o resultado até os minutos finais. Nas suas palavras, "foi o gol com cara de Brasil".

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    • - Foi um jogo com a cara do nosso país. Sofremos até o fim, mas nunca desistimos. Sabíamos que tínhamos cinco finais pela frente, agora faltam quatro. É pensar jogo a jogo - destacou Bruno.

    Bruno Guimarães analisou as dificuldades impostas pelo Japão e explicou que o adversário apostou em uma postura defensiva, explorando apenas os contra-ataques. De acordo com ele, a Seleção Brasileira precisou ter paciência para encontrar os espaços. Bruno revelou um pedido que Ancelotti fez à equipe - e que deu resultado.

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    - No primeiro tempo, eles estavam muito compactados, praticamente em um 5-4-1, e não havia espaço entre as linhas. No intervalo, o mister pediu para pesarmos mais a área, e foi assim que conseguimos chegar ao gol - analisou.

    Bruno Guimarães também elogiou a força do elenco e fez questão de destacar a participação dos jogadores que saíram do banco de reservas. O volante citou especialmente Gabriel Martinelli, que marcou o gol da vitória nesta segunda-feira (29).

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    Bruno Guimarães dando entrevista após o fim de Brasil x Japão
    Bruno Guimarães dando entrevista após o fim de Brasil x Japão (Foto: Reprodução)

    Como foi a vitória do Brasil?

    Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 em Houston neste segunda-feira (29) e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Sano abriu o placar para os japoneses, enquanto Casemiro marcou o primeiro da Seleção no início do segundo tempo. Agora, o Brasil espera o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira, para saber quem será o próximo adversário.

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