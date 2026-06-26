AO VIVO: Assista à coletiva de Rayan, craque da Seleção Brasileira Jovem foi titular no confronto contra a Escócia, no fechamento do grupo C da Copa do Mundo

Nesta sexta-feira (26), Rayan concede entrevista coletiva pela Seleção Brasileira, em meio à preparação para o confronto contra o Japão, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. E o Lance!TV transmite o evento ao vivo, com entradas direto dos Estados Unidos. Clique AQUI para assistir.

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➡️ Primeiro treino do Brasil para encarar o Japão tem oito preservados

A coletiva acontece após o treino realizado na manhã desta sexta. O técnico Carlo Ancelotti não contou com oito atletas, preservados após o confronto com a Escócia por controle de carga. Rayan, porém, foi a campo, junto a Douglas Santos e Vini Jr, como únicos dos 11 iniciais a participarem da atividade.

Foram preservados o goleiro Alisson, o lateral Danilo, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, os volantes Casemiro e Bruno Guimarães, e o atacante Matheus Cunha. O grupo realizou trabalhos específicos na academia e deve voltar à disponibilidade normalmente nas sessões de atividade do final de semana.

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🔰 Antes de coletiva, Rayan foi bem em jogo do Brasil

O jovem do Bournemouth, revelado pelo Vasco, ganhou a titularidade justamente na partida diante dos escoceses, em meio à lesão de Raphinha, que se recupera de um problema na coxa. A atuação agradou, com direito a uma assistência, recuperando a bola no primeiro gol do jogo, marcado por Vini Jr.

Rayan concede coletiva após brilho em jogo do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/CBF)

A tendência é que Rayan dê sequência à titularidade na fase de 16 avos de final, diante do Japão. A bola rola para o confronto de continentes opostos na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no Reliant Stadium, em Houston (EUA). Caso avance, a Seleção terá pela frente o vencedor do jogo entre Costa do Marfim e o segundo colocado do grupo I - formado por França, Senegal, Iraque e Noruega -, ainda a ser definido.

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