Ancelotti tranquiliza Seleção, cumpre objetivo e coloca o Brasil na Copa do Mundo

Carlo Ancelotti chegou e, em duas semanas, entregou tudo que prometeu em seus primeiros dois jogos como técnico do Brasil. Conhecido por sua liderança tranquila, apaziguou o ambiente de uma equipe que vinha de uma derrota por 4 a 1 para a Argentina. Tudo isso em meio a uma troca de comando na CBF, com a saída de Ednaldo Rodrigues e a chegada de Samir Xaud à presidência da entidade.

Brasil vence o Paraguai no dia do aniversário de Ancelotti e garante vaga na Copa do Mundo

Assim que a situação se estabilizou, o treinador italiano conseguiu colocar em prática as ideias de jogo para os duelos contra Equador e Paraguai. E a comissão técnica definiu que era preciso garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Após a derrota para a Argentina, o Brasil chegou a 16 gols sofridos em 14 jogos. Ancelotti, então, definiu que a prioridade para a partida contra o Equador, fora de casa, era não sofrer gols e sair de Guayaquil com pelo menos um empate.

Com o primeiro objetivo alcançado após o empate sem gols, a missão passou a ser melhorar o desempenho ofensivo da equipe. Para o duelo diante do Paraguai, com o Brasil precisando da vitória, Ancelotti definiu que era preciso ter um time com um ataque mais móvel. Para isso, colocou Raphinha no meio de campo na vaga de Gerson e Martinelli e Matheus Cunha nos lugares de Estêvão e Richarlison, respectivamente.

E o objetivo também foi cumprido. O time circulou a bola, controlou o jogo, pressionou a saída de bola do rival. Assim, saiu o gol de Vini Jr, que colocou o Brasil na Copa do Mundo.

— A gente viu um clima mais leve aqui na Seleção. Esses últimos três anos foram de muita turbulência, troca de treinador, de presidente. Querendo ou não isso atrapalha. Hoje o clima está leve, estão conseguindo organizar as coisas. A vitória de hoje é fruto do trabalho, o professor teve dez dias para trabalhar só. Fizemos o que o professor pediu e deu certo — avaliou Richarlison.

Classificado para a Copa do Mundo, o Brasil agora volta a campo em setembro, quando enfrenta o Chile, em casa, e a Bolívia, fora.