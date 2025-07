Jornalista descarta Pedro, Endrick e João Pedro, e crava 9 ideal para Seleção de Ancelotti

O jornalista Bruno Formiga, em seu programa "Polêmicas Vazias", no Youtube da TNT Sports, falou sobre o nove ideal para a Seleção Brasileira de Ancelotti. O programa foi publicado nesta sexta-feira (25) e descartou nomes já convocados para a Amarelinha anteriormente.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Formiga começou descartando Richarlison, atualmente no Tottenham. Para o comentarista, o Pombo não justifica sua convocação com o que faz em campo nas últimas temporadas. O teste inicial foi apontado com válido, por conta da confiança que o jogador tem de Ancelotti. Mas, para Formiga, Richarlison não aproveitou a chance.

Em seguida, o jornalista citou o talento de Pedro, mas logo apontou que não é simples falar do jogador, por conta de seu contexto de lesões. Formiga ressaltou também a falta de provas de enfrentamento de alto nível do atacante, mesmo motivo que distancia Kaio Jorge da posição na Seleção. Formiga elogiou o momento do jogador no Cruzeiro, mas questionou se o jogador estaria pronto.

continua após a publicidade

Marcos Leonardo teve a melhor temporada dentre todos os candidatos para o jornalista. Mas, assim como Kaio Jorge, o jogador pode ainda não estar pronto, mesmo merecendo testes. No caso de Endrick, Formiga conta que em 2023 parecia certo que o jovem seria o centroavante na Copa de 2026. O jogador, porém, não teve sequência no Real Madrid de Ancelotti e virou uma incerteza no atual momento.

Matheus Cunha foi elogiado pelo jornalista, que fez ressalva a posição em que o jogador joga. Formiga apontou que prefere João Pedro ou Igor Jesus como centroavante, mesmo Cunha tendo feito uma temporada superior.

continua após a publicidade

Mesmo elogiando Igor Jesus e João Pedro, a escolha de Bruno Formiga foi diferente: Neymar Jr. O jornalista revelou que o camisa nove da Seleção tem que ser um "Falso 9", ou jogar com dois atacantes, como Ancelotti fez no Real Madrid. Se tivesse que ser um nove de ofício, para atuar como centroavante, a escolha seria João Pedro, do Chelsea.

➡️ Após mudança no Instagram, CBF trabalha para ter grade de programação no Youtube; entenda