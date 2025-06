Seleção garante premiação milionária com vaga na Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira está oficialmente classificada para a Copa do Mundo de 2026. A vaga veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias. Com o resultado, o Brasil chegou a 25 pontos e assegurou, com antecedência, uma das seis vagas diretas da América do Sul.

O resultado marca o primeiro triunfo de Carlo Ancelotti no comando da Seleção. Após o empate contra o Equador na estreia, o técnico italiano soma agora quatro pontos em duas partidas. A equipe volta a campo pelas Eliminatórias em setembro, contra Chile (em casa) e Bolívia (fora).

💰 Fifa garante milhões só pela participação

Com a vaga confirmada, a CBF já assegurou uma premiação milionária da Fifa, referente apenas à participação na fase de grupos. O valor oficial ainda não foi divulgado, mas a tendência é que supere os pagos na Copa de 2022, no Catar, quando cada seleção eliminada na fase inicial recebeu US$ 9 milhões.

Esse número já representava um aumento em relação às edições de 2014 e 2018, que pagaram US$ 8 milhões na mesma fase. Considerando que a Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções, a expectativa é que o valor pago por participação aumente ainda mais — podendo chegar a dois dígitos em milhões de dólares.

Para efeito de comparação, o Mundial de Clubes da Fifa, que começa neste sábado (14), distribuirá US$ 1 bilhão em prêmios aos 32 clubes participantes. A lógica aponta que o Mundial de seleções, maior torneio da entidade, deve ultrapassar essa marca.

🏆 Veja as 13 seleções já classificadas

Canadá (sede) Estados Unidos (sede) México (sede) Brasil Argentina Equador Japão Coreia do Sul Austrália Irã Jordânia Uzbequistão Nova Zelândia

Faltando exatamente um ano para o início da Copa do Mundo (11 de junho de 2026), a Seleção começa sua preparação com tranquilidade e, de quebra, já garante um reforço milionário nos cofres da CBF.

