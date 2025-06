A vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, não apenas confirmou a classificação da equipe para o Mundial, como também foi marcada pela presença de diversas personalidades do esporte e do entretenimento.

Convidados por Diego Fernandes, CEO da O8 Partners, os famosos assistiram ao confronto em um espaço exclusivo no estádio. Estiveram presentes a atriz Marina Ruy Barbosa, a supermodelo Adriana Lima, as atrizes Carolina Dieckmann e Deborah Secco, a influenciadora Maria Victoria Braz, a apresentadora Didi Wagner e o economista Ricardo Amorim.

Ídolos do futebol também prestigiaram a partida, como Dida, Romário, Dunga, Bebeto, Ricardo Oliveira e o ex-jogador italiano Gianluca Zambrotta.

Nas redes sociais, um vídeo da atriz Marina Ruy Barbosa viralizou ao mostrar um momento descontraído durante o evento: ela soltou a voz ao lado de Sebá, vocalista do grupo Inimigos da HP.

Diego Fernandes e Deborah Secco (Foto: Rafa Cusato)

Diego Fernandes se envolveu em polêmica em chegada de Ancelotti

Apesar do clima leve nesta terça-feira (10), Diego se envolveu em polêmica. A Fifa enviou uma notificação à CBF questionando a participação do empresário na contratação do técnico Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Fernandes atua no mercado financeiro e tem, segundo ele próprio, mais de uma centena de jogadores entre seus clientes. Mas o empresário não é agente credenciado pela Fifa e, por isso, não pode atuar diretamente em transferências de atletas ou treinadores.

Em nota, a CBF informou que "os termos que envolveram a negociação para a contratação de Carlo Ancelotti e sua comissão técnica possuem cláusulas de confidencialidade e foram elaborados pela antiga gestão da entidade". A entidade declarou ainda que "a atual gestão está avaliando a situação internamente, trabalho liderado por sua área de governança".

Diego Fernandes afirmou, em nota enviada via assessoria de imprensa, que o contrato foi feito dentro das regras. O empresário garantiu que ainda não recebeu qualquer valor, o que só será feito após o registro como agente junto à CBF.