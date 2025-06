Vini Jr protagonizou a classificação do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026. O atacante do Real Madrid marcou, ainda na primeira etapa, o gol solitário do confronto com o Paraguai, que garantiu a primeira vitória da Era Ancelotti e tirou qualquer chance de ausência na América do Norte.

Nesta quarta-feira (11), jornais espanhóis apontaram o brilho do camisa 10 como razão para a qualificação da Seleção rumo ao Mundial. O "Marca", por exemplo, destinou unicamente a esperança verde e amarela ao ponta-esquerda.

- Tinha que ser ele. O jogador que deu tantas alegrias no Real Madrid é o primeiro a lhe dar como técnico do Brasil. Vinícius presentou a Ancelotti uma vitória de muito valor na estreia do treinador em casa, em São Paulo. Seu jogo foi uma maravilha. Ele liderou o caminho da Seleção, que melhorou seu desempenho em comparação com as últimas partidas. [...] Carregou o time nos ombros quando o Brasil passou por momentos difíceis. Entendia o jogo perfeitamente. Era um jogador decisivo, com personalidade e uma ótima posição em um time que precisa de mais futebol - afirmou o periódico.

Já o diário "As" optou por apontar o poder de decisão de Vini, que "acelerou e chegou" para marcar o gol da vitória na Neo Química Arena. Na manchete, o jornalista Juan Lopesino escreveu: "Vinícius sempre aparece".

- O Brasil venceu sua primeira partida desta nova era sob o comando de Carlo Ancelotti, e Vini Jr marcou o primeiro e, até o momento, único gol da seleção canarinha com o italiano. Cunha errou um cabeceio livre, mas se recuperou e deu assistência para Vinícius, que acelerou e chegou antes de todos para tocar na bola dentro da pequena área.

Vini Jr comemora seu gol no jogo do Brasil contra o Paraguai (Foto: Nélson Almeida/AFP)

⬆️ Gol de Vini Jr colocou Brasil no elevador da competição

A vitória levou a Seleção Brasileira ao terceiro lugar nas Eliminatórias, com 25 pontos, sete a mais em relação à Venezuela, primeiro time fora do G-6. Restam dois compromissos para a Data Fifa de setembro: Chile, em casa, e Bolívia, na altitude de La Paz.

