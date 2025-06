Galvão sobre jogador da Seleção Brasileira: ‘É o novo Ronaldinho Gaúcho’

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Paraguai, às 21H45, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ao falar sobre a expectativa para a partida, Galvão Bueno comparou um jogador à Kaka e Ronaldinho Gaúcho.

No programa "Galvão e Amigos", na Band, Galvão Bueno falou sobre como espera que Carlo Ancelotti escale Raphinha, suspenso na estreia do técnico italiano. O jornalista disse, ainda, que ele é o novo Ronaldinho Gaúcho da Seleção Brasileira.

— Não seria amanhã (hoje) o dia de sacrificar um volante e colocar o Raphinha fechando o meio-campo junto com alguém armando com ele? Vamos falar de seleção pentacampeã do mundo? Quem era o cara que vinha buscar e chegava com ela na área? Jogava pela esquerda, pela direita, cruzava, chutava - começou Galvão.

— Ronaldinho Gaúcho, né? Depois em 2006 era um tal de Kaká, né? Assim que o Raphinha tem que jogar. Eu acho o Raphinha o novo Kaká, o novo Ronaldinho Gaúcho da Seleção Brasileira - Completou o jornalista.

Galvão Bueno é o novo sócio da N Sports (Foto: Divulgação)

Último treino da Seleção Brasileira tem papo de Ancelotti com jogadores

No último treino antes da partida contra o Paraguai, Carlo Ancelotti reuniu todos os jogadores da Seleção Brasileira para um papo rápido no centro do gramado da Neo Química Arena. Após a conversa, os jogadores participaram de um período de aquecimento.

O treinamento visa o duelo desta terça-feira, às 21h45 (de Brasília). Enquanto os jogadores de linha faziam aquecimento, os goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza realizavam trabalho de troca de passes com os pés, atividade que simulava a saída de bola da equipe.

Foi possível ver também barreiras no gramado, o que indica que o treinador italiano treinou exercícios de bola parada.

Para o duelo contra o Paraguai, Ancelotti terá o retorno de Raphinha, que estava suspenso no empate sem gols contra o Equador. Estêvão deve deixar o time titular, com Raphinha atuando aberto pela direita.

CHILE - SANTIAGO - 10/10/2024 - ELIMINATORIAS COPA DO MUNDO 2026, CHILE X BRASIL - Raphinha jogador do Brasil durante partida contra o Chile no estadio Nacional pelo campeonato Eliminatorias Copa Do Mundo 2026. Foto: Gil Gomes/AGIF

Outra mudança no ataque deve ser a saída de Richarlison para a entrada de Matheus Cunha. O treinador italiano entende que o Brasil precisa ter mais controle do jogo diante dos paraguaios. Assim, Matheus Cunha sai na frente do jogador do Tottenham-ING.

O jogo contra os paraguaios é fundamental para o Brasil. A ideia da comissão técnica é classificar a Seleção Brasileira já nesta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Assim, usaria a próxima Data Fifa para poder avaliar jogadores e fazer novos testes, já de olho no Mundial de 2026.