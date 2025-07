A próxima edição da Copa do Mundo Sub-20 será disputada no Chile a partir de setembro e reunirá 24 seleções. Na quarta-feira (23), a Fifa divulgou os nomes que integrarão as equipes de arbitragem no torneio. Surpreendentemente, a entidade não incluiu nenhum brasileiro entre os 54 profissionais que atuarão na competição.

Troféu da Copa do Mundo Sub-20 (Foto: Reprodução / Fifa)

A última edição da Copa do Mundo Sub-20 foi disputada em 2023 e teve quatro brasileiros atuando na arbitragem da competição. Desta vez, a Fifa selecionou representantes de quatro países que fazem parte da Conmebol (Equador, Argentina, Colômbia e Uruguai).

Confira o nome dos árbitros de campo da Copa do Mundo Sub-20

Ahmed Al Kaf (Omã) Khalid Al Turais (Arábia Saudita) Nazmi Nasaruddin (Malásia) Omar Abdulkadir Artan (Somália) Youcef Gamouh (Argélia) Jalal Jayed (Marrcos) Joe Dickerson (Estados Unidos) Katia Garcia (México) Keylor Herrera (Croácia) Augusto Aragon (Equador) Dario Herrera (Argentina) Andres Rojas (Colômbia) Gustavo Tejera (Uruguai) Maurizio Mariani (Itália) Irfan Peljto (Bósnia) João Pinheiro (Portugal) Jose Maria Sanchez (Espanha) Sandro Schaerer (Suíça)

O torneio da Fifa contará com uma espécie de "Var alternativo", batizado de Suporte de Vídeo de Futebol. Com a ferramenta, nem todos os lances são revisados pela arbitragem, mas os treinadores podem pedir espécies de "desafios" limitados ao longo do jogo. Sempre que considerarem que um erro claro e óbvio foi cometido em incidentes que alteram o resultado, como gols, decisões de pênalti, incidentes com cartão vermelho direto ou casos de identidade trocada, os técnicos podem solicitar a revisão do lance pelo árbitro de campo.

O Mundial Sub-20 terá 54 partidas e a decisão acontecerá no dia 17 de setembro. O Brasil está em um dos grupos mais difíceis da competição ao lado de México, Marrocos e Espanha. A primeira partida da Seleção Brasileira pelo Grupo C acontece no dia 28 de setembro, em Santiago, contra os mexicanos.

Antes de viajar para a disputa da Copa do Mundo, o grupo treinado por Ramon Menezes tem dois últimos compromissos que antecedem o torneio. A Seleção Brasileira vai disputar dois amistosos contra o Paraguai, na casa dos adversários, como uma das últimas etapas da preparação para o campeonato.

Pedrinho cumprimenta Ramon Menezes após marcar gol da vitória do Brasil sobre o Uruguai (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Na segunda-feira (21), o treinador Ramon Menezes convocou o grupo para os amistosos com o Paraguai. 23 atletas foram selecionados pelo treinador para os jogos que acontecem nos dias 8 e 11 de agosto na capital do país vizinho.