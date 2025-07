Após chegada de analista, Seleção só terá mudança na comissão para a Copa do Mundo

Com a contratação do italiano Luigi Vito La Sala para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) conclui praticamente o grupo que vai acompanhar Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026.

A única mudança ainda prevista na comissão técnica deve ocorrer apenas durante a Copa do Mundo. Davide Ancelotti, filho de Carlo e atual treinador do Botafogo, se juntará à Seleção exclusivamente para o torneio. Mesmo com contrato com o clube carioca até o fim de 2026 e uma cláusula de renovação automática, o acordo com a CBF prevê a liberação do técnico para acompanhar o pai durante o Mundial. Davide é homem de confiança de Carlo desde 2016, quando iniciaram a parceria no Bayern de Munique, e passaram juntos por Everton e Real Madrid. Também foi preparador físico no Paris Saint-Germain.

La Sala, analista italiano com ampla experiência ao lado de Ancelotti em clubes como Parma, Chelsea, Paris Saint-Germain e Real Madrid, vai atuar já na próxima Data Fifa. Seu papel será o de observador técnico, produzindo relatórios detalhados sobre adversários e jogadores que possam cruzar o caminho do Brasil no Mundial. Grande parte do seu trabalho será feita fora do país, acompanhando de perto seleções internacionais e oferecendo análises táticas que ajudem na preparação da equipe.

Com essas definições, a comissão técnica da Seleção Brasileira para o ciclo do Mundial está praticamente fechada. Além de Carlo Ancelotti no comando, o grupo conta com Paul Clement, Francisco Mauri e Mino Fulco como auxiliares – este último também atuando como preparador físico. A preparação física tem ainda Cristiano Nunes, do Atlético-MG. A análise de desempenho é feita por Simone Montanaro, Thomaz Koerich e Bruno Baquete. Os preparadores de goleiros são Taffarel e Marquinhos. A parte médica é liderada por Rodrigo Lasmar, com apoio de Felipe Kalil e Andréia Picanço. O fisiologista é Guilherme Passos, e a coordenação técnica fica a cargo de Juan Santos. Tudo para que a Seleção Brasileira tenha o máximo desempenho durante o Mundial.

Agora o Brasil volta suas atenções para os duelos contra Chile e Bolívia, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias. Depois disso, a Seleção Brasileira vai atrás de adversários para os amistosos em outubro e no próximo ano, antes da Copa do Mundo.

