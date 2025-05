Samir Xaud foi eleito neste domingo (25) o novo presidente da CBF. Junto com os oito vice-presidentes eleitos, ele já assume o mandato que se estenderá até abril de 2029.

— Hoje iniciamos uma nova fase na Confederação Brasileira de Futebol. Nossa gestão, e faço questão de usar o plural, será marcada pela renovação das ideias e pela agregação de todos aqueles dispostos a contribuir efetivamente para o desenvolvimento pleno do nosso esporte — disse Xaud, em seu primeiro discurso.

— Não cheguei até aqui sozinho. Faço parte de um grupo que se uniu com um único propósito: construir uma nova CBF, moderna, participativa e comprometida com o desenvolvimento da indústria do futebol — acrescentou o novo presidente da CBF.

Os vices eleitos na chapa de Samir Xaud são Ednailson Rozenha (presidente da Federação Amazonense), Fernando Sarney (que é vice a CBF desde 2003), Flávio Zveiter (ex-presidente do STJD), Gustavo Dias Henrique (ex-diretor de Relações Institucionais da CBF), José Vanildo (presidente da Federação Norte-rio-grandense), Michelle Ramalho (presidente da Federação Paraibana), Ricardo Paul (presidente da Federação Paraense) e Rubens Angelotti (presidente da Federação Catarinense).

Parte dos clubes não votou na eleição protocolar de Samir Xaud

Samir Xaud somou 103 votos de um total de 141 possíveis — vale lembrar que os votos das federações têm peso 3; dos clubes da Série A, peso 2; e dos da Série B, peso 1.

A participação de dirigentes de clubes ficou longe do esperado por Samir Xaud. Na semana passada, um grupo de 20 deles anunciou que iria boicotar a votação deste domingo por considerar que ficou alijado das discussões para a escolha do novo presidente.

Ao todo, 10 clubes da Série A, e 10 da Série B, votaram em Xaud. Alguns o fizeram por meio de procuração cedida em nome dos presidentes de federação aos quais são vinculados.

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, decidiu viajar e não mandou representante. Bastos tentou concorrer no pleito, mas não conseguiu o apoio mínimo de oito federações que era necessário para inscrever uma chapa.