Felipe Melo faz previsão sobre trabalho do Ancelotti na Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira venceu o Paraguai na Neo Química Arena e se garantiu na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (11). Felipe Melo, que vestiu a Amarelinha por muitos anos, fez uma previsão sobre o trabalho de Carlo Ancelotti.

Foi a segunda partida do técnico italiano a frente da Seleção Brasileira, mas para Felipe Melo, essa Data Fifa foi positiva e traz esperança para o torcedor. Ainda de acordo com o ex-jogador, e agora comentarista, a tendência é melhorar cada vez mais. A fala foi feita no seu Instagram pessoal.

- No jogo, em si, foi de domínio quase por sua totalidade do Brasil, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Agora, esse Brasil dá muita esperança para um futuro próximo - começou Felipe Melo

- Eu achei de fato que o Brasil poderia dar espetáculo hoje, mas classificou, ganhou e não correu risco. Brasil foi amplamente superior nesse jogo, e isso me traz esperança. O Brasil já tem ideias claríssimas de jogo. A tendência agora é o Brasil voar.

Mosaico da torcida do Brasil em homenagem a Carlo Ancelotti (Foto: Thiago Braga / Lance!)

Como foi o jogo da Seleção Brasileira de Ancelotti contra o Paraguai

O Brasil entrou em campo sabendo exatamente o que precisava para garantir um lugar na Copa do Mundo. Com o 2 a 0 do Uruguai sobre a Venezuela, bastava uma vitória em Itaquera para conseguir a classificação.

Ancelotti mandou a campo uma equipe ofensiva. Gerson deixou o time para a entrada de Raphinha. No ataque, Matheus Cunha e Martinelli entraram nos lugares de Richarlison e Estêvão, respectivamente.

A mobilidade prometida pelo italiano foi colocada em prática pelo time brasileiro. Só que o Paraguai também entrou em campo buscando a classificação para a Copa do Mundo. Gustavo Alfaro armou a equipe para explorar o contra-ataque.

O jogo se desenvolveu praticamente em 30 metros de campo, quase que um exercício de ataque contra defesa. O Brasil tentava furar a retranca paraguaia. Martinelli era o destaque, atuando aberto pela esquerda e ganhando quase todos os duelos contra Cáceres.

A partir da metade do primeiro tempo, o Paraguai começou a se aventurar no campo de ataque e ameaçou o gol de Alisson após uma sequência de bolas na área.

O Brasil só conseguiu furar a retranca no fim do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Matheus Cunha aproveitou bola espirrada e cruzou para o meio da área. Vinicius Júnior apareceu como um raio no meio da zaga paraguaia e empurrou para o gol, fazendo explodir o estádio. Na comemoração, um abraço efusivo no treinador italiano.

No segundo tempo, porém, o jogo se inverteu. Foi o Paraguai quem tomou conta da partida. Ancelotti foi obrigado a colocar o zagueiro Beraldo na lateral esquerda no lugar de Alexsandro. O time visitante começou a pressionar através de bolas cruzadas.

Alisson foi obrigado a fazer pelo menos duas boas defesas. As melhores chances do Brasil foram com Bruno Guimarães. No começo do segundo tempo e no final, quando obrigou Gatito a fazer excelente defesa em chute de dentro da área.