Olho neles, Ancelotti!: destaques da semana têm Kaio Jorge, Arthur Cabral e Marcos Antônio

Com a Copa do Mundo de 2026 cada vez mais próxima, o Lance! traz na sessão "Olho Neles, Ancelotti!", os jogadores brasileiros que podem entrar nos planos do técnico Carlo Ancelotti para o próximo Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

O espaço trará análises semanais sobre quem está chamando a atenção e pode pintar na lista da Seleção Brasileira até junho de 2026.

Kaio Jorge

Artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com 13 gols marcados, Kaio Jorge manteve a boa fase das últimas semanas. Apesar da derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Ceará, no domingo, em casa, o gol do time mineiro gol marcado por Kaio Jorge.

O jogador, assim, coloca seu nome de vez no radar de Ancelotti. Kaio Jorge tem contrato com o Cruzeiro até 2029. Ele foi comprado pelo clube, ano passando, em negociação com a Juventus, da Itália. Um dos motivos para ele ter aceitado voltar ao país foi justamente para ser convocado.

Arthur Cabral

Arthur Cabral chegou com a ingrata missão de substituir Igor Jesus no ataque do Botafogo e parece estar conseguindo suprir a ausência do antigo centroavante.

Em quatro jogos com a camisa alvinegra no Brasileirão, são dois gols. O último deles foi contra o Corinthians, no sábado passado. Além disso, ele tem a seu favor uma vasta experiência europeia. Após seis temporadas atuando no futebol europeu, Arthur Cabral acumulou passagens por Basel (Suíça), Fiorentina (Itália) e Benfica (Portugal). Desde então, disputou 248 partidas pelos três clubes, com 102 gols marcados e 20 assistências.

Marcos Antônio

Desde que Hernán Crespo assumiu o comando do São Paulo, o time perdeu uma partida, empatou outra e venceu os últimos três confrontos. Um dos destaques da retomada tricolor é o volante Marcos Antônio. Aos 25 anos, após rodar por Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Lazio (Itália) e PAOK (Grécia), o jogador deu uma nova dinâmica ao meio-campo tricolor.

Nas últimas duas partidas, diante de Juventude e Fluminense, respectivamente, ele contribuiu ofensivamente com duas assistências para os gols de Luciano e Ferreirinha.

Yuri Alberto

Após ficar mais de dois meses afastado em razão de uma lesão nas costas, Yuri Alberto voltou aos gramados no último sábado. Apesar de não ter marcado, deu uma nova mobilidade ao ataque do Corinthians no empate sem gols diante do Botafogo.

O camisa 9 é o pilar ofensivo do Corinthians. Somando todas as competições do time nesta temporada, Yuri Alberto atuou em 36 jogos e marcou 13 gols.

Bremer

O zagueiro Bremer voltou a treinar com o elenco da Juventus após dez meses de um longo período de recuperação. A expectativa é de que o brasileiro esteja à disposição para a estreia da equipe no Campeonato Italiano 2025/26.

Ele se machucou em 2 de outubro de 2024. Na ocasião, era titular absoluto da defesa bianconera e vivia boa fase também com a Seleção Brasileira. O defensor chegou a ser incluído no elenco da Juventus para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa em 2025, mas não chegou a atuar. Agora, recuperado e reintegrado aos treinos, Bremer se prepara para retornar aos gramados e mantém a esperança de ser convocado.