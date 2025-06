Assista aos melhores momentos de Brasil x Paraguai

O Brasil venceu o Paraguai nesta terça-feira (10) por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas Eliminatórias, e garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026. O gol da vitória da Seleção Brasileira foi marcado por Vini Jr. no primeiro tempo.

A classificação foi garantida também graças a derrota da Venezuela por 2 a 0 para o Uruguai, no Centenário, em Montevidéu. Um dos gols da Celeste foi marcado por Arrascaeta, do Flamengo.

Ancelotti elogia atuação do Brasil contra o Paraguai

O técnico Carlo Ancelotti, que comemorou 66 anos nesta terça-feira e foi homenageado no estádio com um mosaico, gostou da atuação da equipe.

- Acho que foi um bom jogo, o primeiro tempo foi muito bom. O time manteve bem a posse de bola, controlou bem o jogo. Obviamente, tivemos um pouco de dificuldade de criar, porque o Paraguai é um time sólido. Diminuímos um pouco o ritmo no segundo tempo. Mas, no geral, o jogo foi muito completo, muito bom. Estamos muito felizes com a classificação, com o jogo. Obviamente, temos que trabalhar duro. Temos um ano para melhorar. Foi muito importante fechar a classificação com esses dois jogos. Fizemos isso com uma boa atuação. Acho que a torcida está feliz com a atuação. Quero agradecer à torcida pela recepção, muito. Estamos muito felizes — analisou Ancelotti.

A Seleção Brasileira volta a campo em setembro para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Os rivais serão o Chile, no Brasil, e a Bolívia, provavelmente em La Paz. Após as partidas, a equipe canarinho terá ainda quatro amistosos para disputar em 2025. A tendência é que os adversários sejam das escolas asiática e africana.

