Sem Messi, Argentina impõe ao Brasil pior derrota desde o 7 a 1

A Seleção Brasileira fez na noite dessa terça-feira (25) uma partida para entrar para a história — infelizmente. Amplamente dominado pela Argentina no Monumental de Nuñez, o Brasil de Dorival Júnior foi goleado por 4 a 1, com gols de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone. Matheus Cunha diminuiu o fiasco. Foi a primeira vez que a Seleção sofreu três gols no 1º tempo nas Eliminatórias e que sofreu quatro gols num único jogo do qualificatório. Com o resultado, a Seleção caiu para o quarto lugar nas Eliminatórias, restando quatro rodadas para o término do qualificatório.

Como foi Argentina x Brasil

Líder das Eliminatórias, a Argentina entrou em campo já classificada para a Copa do Mundo e disposta a completar a festa de cerca de 85 mil torcedores que lotaram o Monumental de Nuñez. E teve pressa nisso. Logo aos 3 minutos, Murillo e Arana bateram cabeça e Julián Álvarez aproveitou para fazer 1 a 0. Nove minutos mais tarde, Enzo Fernández apareceu pela esquerda para ampliar.

Os dois gols com apenas 12 minutos eram resultado de uma Seleção que parecia atônita em campo. Na defesa, Bento e Murillo não estavam à vontade e Arana demonstrava nervosismo. No ataque, Rodrygo e Raphinha não conseguiam jogar, Vini Jr ficava isolado na esquerda e Matheus Cunha estava sem função pelo meio, já que a bola não chegava nele.

Mas foi o atacante do Wolverhampton quem deu um sopro de esperança ao Brasil diante da Argentina. Aos 26, ele roubou a bola de Cristian Romero na frente da área e chutou rasteiro para descontar: 2 a 1.

Os minutos que se seguiram foram os melhores da Seleção na partida — o que, dadas as circunstâncias, não era muito. A Seleção diminuiu um pouco o volume de jogo do adversário, mas seguiu ineficiente. E errando. Aos 37, Mac Allister foi lançado na área, Bento demorou para sair e o argentino tocou na saída do goleiro para ampliar.

Com quase nada a aproveitar do primeiro tempo, Dorival Júnior iniciou o segundo com três mudanças. Léo Ortiz entrou na zaga, João Gomes no meio e Endrick no ataque. Contra a líder Argentina, o Brasil usava um time que não havia treinado junto antes.

Os 45 minutos que se seguiram demonstrariam que a tentativa de Dorival Júnior ficaria apenas nisso, na tentativa. Porque os erros de passe, a ausência total de criação ou mesmo de chutes a esmo a gol persistiram. Para piorar, Giuliano Simeone, que acabara de entrar em campo, ampliou aos 25, decretando a goleada da Argentina e a pior derrota do Brasil desde o 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014.

Como fica a situação do Brasil nas Eliminatórias

Com a goleada, o Brasil cai para a 4ª colocação das Eliminatórias, com 21 pontos. O time volta a campo pelas Eliminatórias apenas em junho, quando encara o Equador (dia 5, fora de casa) e Paraguai (dia 10, no País, mas em local ainda indefinido). Já classificada, a Argentina chegou aos 31 pontos e terá pela frente Chile (fora) e Colômbia (casa).

Enzo Fernández comemora gol da Argentina; Brasil foi presa fácil no Monumental (Foto: Luis Robayo/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ARGENTINA 4 X 1 BRASIL

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO - 14ª RODADA

🗓️ Data e horário: Terça-feira, 25 de março de 2025, 21h (de Brasília)

📍 Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires

🥅 Gols: Julián Álvarez (4'/1ºT), Enzo Fernández (12'/1ºT), Matheus Cunha (26'/1ºT), Mac Allister (37'/1ºT); Giuliano Simeone (25'/2ºT)

🟨 Cartão amarelo: Murillo, Raphinha (BRA), André, Léo Ortiz, Endrick; Tagliafico, Almada, Otamendi, De Paul (ARG)

⚽ ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico (Medina); Paredes, Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister (Nico Paz); Thiago Almada (Giuliano Simeone) e Julián Álvarez.

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo (Léo Ortiz) e Guilherme Arana; André, Joelinton (João Gomes) e Rodrygo (Endrick); Raphinha, Matheus Cunha (Savinho) e Vini Jr.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Richard Ortíz (COL)

4️⃣ Quarto árbitro: Carlos Betancur (COL)

🖥️ VAR: John Perdomo (COL)