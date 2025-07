Apesar de viver um novo capítulo em sua carreira, Davide Ancelotti ainda segue os mesmos princípios e rotinas que o acompanham desde 2012, quando iniciou sua trajetória nas comissões técnicas lideradas por seu pai, Carlo Ancelotti. Atual treinador do Botafogo, o italiano assumiu o desafio de comandar um time, pela primeira vez, como figura principal à beira do gramado.

Em entrevista ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", Davide revisitou sua caminhada no futebol internacional, marcada por passagens por grandes clubes da Europa, e comentou sobre sua adaptação ao cenário esportivo brasileiro. A relação próxima ao "papà" foi destacada como fundamental em sua formação profissional, servindo de base para o trabalho que agora desenvolve no futebol sul-americano. Veja as respostas do técnico de 35 anos:

Botafogo: desafio inédito ⭐

— Agora, porém, ando sozinho. Sou o primeiro treinador, não mais o segundo. A responsabilidade aumentou, e eu sinto isso. Liderar o Botafogo não é brincadeira.

— Eu queria me desafiar. Aos 36 anos, acho natural e humano tentar algo assim. Eu me senti pronto, então me joguei. E vou tirar uma lição do meu pai: será incrivelmente útil nesta jornada.

Futebol brasileiro 🟢🟡

— Futebol é paixão aqui. Meu pai cobra e sofre. Se você é técnico, ter meu sobrenome é muito difícil. Não será fácil superar os problemas e preconceitos.

Apoio do pai 👴

— Ele é meu fã número um todos os dias. Ele sofre muito durante os jogos, me faz perguntas, me escuta, mas sempre discretamente. Ele não é invasivo. Ele me deixa seguir meu próprio caminho e, só me dá conselhos se eu pedir.

Torcida gloriosa 🏟️

— A torcida me recebeu muito bem. E o clube também. Não senti nenhuma desconfiança. Curiosidade, sim, claro. Mas os resultados contam: se você vai bem, você é um fenômeno. E se você vai mal, eles te criticam. É assim em todos os lugares, e o Brasil não é exceção.

Reforço no Nilton Santos? 🤣

— Um fenômeno que infelizmente faleceu: Toni Kroos. Com certeza, o meu favorito entre todos com quem já trabalhe.

Participação na Copa do Mundo 🏆

— Se ele (Carlo) ainda me quiser. Participar de uma Copa do Mundo como técnico do Brasil é uma oportunidade fantástica. Ele está muito motivado, sente profundamente o compromisso. E eu vou dar uma pequena ajuda a ele.

Ancelotti's no Brasil 🧢

A chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira e de seu filho ao Botafogo representa um momento significativo para o futebol brasileiro, cada vez mais habituado a comandantes europeus nas entidades esportivas locais.

Carlo, renomado técnico italiano com passagens vitoriosas por clubes como Real Madrid e Milan, assumiu o comando da Canarinho rumo à Copa do Mundo de 2026. Paralelamente, Davide Ancelotti, de 35 anos, foi oficializado como novo treinador do Botafogo, em sua primeira experiência como técnico principal, após atuar como auxiliar do pai na própria Seleção, em curto período. O contrato de Davide com o Glorioso, válido até o final de 2026, inclui uma cláusula que permite sua participação pontual na comissão técnica de Carlo durante o Mundial, conforme acordo com a CBF.

