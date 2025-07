A goleira Lorena não joga a semifinal da Copa América Feminina para cumprir suspensão após levar cartão vermelho no jogo entre Brasil e Colômbia, nesta sexta-feira (25), pela 5ª rodada. O Brasil enfrenta Uruguai ou Argentina, a depender da colocação final no grupo.

continua após a publicidade

A expulsão ocorreu aos 23 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0. Em uma falha da defesa brasileira, Mariza perde a disputa e Lorena sai para evitar um gol colombiano, mas a bola bate em sua mão dentro da área e, por ser a última jogadora, ela é expulsa.

O lance gerou muita reclamação das duas comissões técnicas. A Colômbia reclamou da primeira decisão da arbitragem, de apenas dar amarelo para a goleira brasileira, enquanto o Brasil apontou interferência da assistente Vera Yupanqui. Com a expulsão, Arthur Elias optou por sacrificar a atacante Jhonson e colocar a goleira Cláudia em campo.

continua após a publicidade

Com os ânimos exaltados, o Brasil foi para o intervalo com dois amarelados: Kerolin e Arthur Elias. A atacante foi punida por chutar a bola no banco das colombianas propositalmente, e o treinador por reclamação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Onde assistir ao jogo pela Copa América Feminina

Brasil x Bolívia - Copa América Feminina (5ª rodada)

📆 Data e horário: sexta-feira (25), às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada), Globoplay (para assinantes), TV Brasil (TV aberta) e TV Brasil Play (streaming)

continua após a publicidade

➡️ Clube formador de Marta e Angelina, Vasco aposta na base para fortalecer futebol feminino

Brasil x Colômbia: escalações confirmadas

BRASIL: Lorena; Yasmim, Tarciane, Mariza e Fê Palermo; Angelina, Ary Borges e Gabi Portilho; Kerolin, Jhonson e Dudinha.

BOLÍVIA: Kate Tapia; Daniela Arias, Bedoya, Caracas González; Bedoya Durango, Caicedo Alegría, Santos Herrera, Izquierdo Zanger; Loboa Vásquez, Ramírez.