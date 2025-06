Ex-Flamengo manda recado para Gerson sobre ida para a Rússia

Um ex-jogador do Flamengo mandou um recado para Gerson, que tem negociações para reforçar o Zenit, da Rússia. O meia, inclusive, deve ser titular da Seleção Brasileira nesta terça-feira (10) contra o Paraguai.

Na ESPN, Zinho falou sobre o momento da carreira do meio-campista e relatou sua experiência pessoal na Rússia. O conflito atual que o país vive também foi pauta.

— Eu não iria não. No lugar dele, não iria. Não estou falando só de Seleção Brasileira, mas também de qualidade de vida. Com todo respeito, mas eu não gostei da Rússia na estadia que eu tive lá. Tem que pensar no conflito, que não acaba nunca, nas competições que os clubes russos não jogam - começou Zinho

— Não falei de parte financeira. Eu não gostaria de levar a minha família para morar em um lugar que vive esse conflito todo. Ele joga em um dos maiores clubes do mundo, tem um dos maiores salários do elenco, é o capitão, é um ídolo.

Gerson, do Flamengo, durante a partida contra a Colômbia, na última Data Fifa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ancelotti revela conversa com Gerson, do Flamengo, sobre negociação com Zenit

A negociação envolvendo Flamengo, Gerson e Zenit foi assunto na coletiva de imprensa de Carlo Ancelotti, às vésperas de jogo entre Seleção Brasileira e Paraguai, que acontece nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena.

Gerson está perto de trocar o Flamengo pelo Zenit, da Rússia. O clube de São Petersburgo irá arcar com a multa rescisória de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 159 milhões) para tirar o meio-campista do Rubro-Negro, que exige receber o valor à vista. A transação, contudo, acontecerá apenas após o Mundial de Clubes.

Ancelotti comentou que chegou a conversar com Gerson sobre a escolha. De acordo com as suas palavras, é uma decisão totalmente pessoal e que não iria interferir em convocações futuras, visando Copa do Mundo, por exemplo.

- Sim, nós conversamos sobre esse tema, falamos com ele (Gerson), e obviamente é uma decisão totalmente pessoal, que não interfere nas escolhas que tomaremos na hora de montar o grupo para o Mundial - disse.

- Hoje, os campeonatos são muito exigentes. Então, o que faremos? Ao longo deste ano, vamos avaliar a condição dos jogadores antes da Copa, seja qual for a liga em que estiverem. Se for na Rússia, vamos observá-lo lá. Se for em outro país, também. A ideia é acompanhar todos os atletas, e são muitos, muitíssimos - completou Ancelotti.